Рейтинг@Mail.ru
Люзенков утвержден в должности главного тренера "Сибири" - РИА Новости Спорт, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
09:40 15.01.2026 (обновлено: 09:49 15.01.2026)
https://ria.ru/20260115/lyuzenkov-2067982891.html
Люзенков утвержден в должности главного тренера "Сибири"
Люзенков утвержден в должности главного тренера "Сибири" - РИА Новости Спорт, 15.01.2026
Люзенков утвержден в должности главного тренера "Сибири"
Ярослав Люзенков утвержден в должности главного тренера новосибирской "Сибири", сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 15.01.2026
2026-01-15T09:40:00+03:00
2026-01-15T09:49:00+03:00
хоккей
спорт
сибирь
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2067982467_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_6c2380879b06548f9e5b3adf8e8fb81e.jpg
https://ria.ru/20260114/kkhl-2067926796.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2067982467_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d2f304ddbf1838168308184682c1a90d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, сибирь, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Сибирь, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Люзенков утвержден в должности главного тренера "Сибири"

Люзенков утвержден в должности главного тренера хоккейного клуба "Сибирь"

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЯрослав Люзенков
Ярослав Люзенков - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Ярослав Люзенков утвержден в должности главного тренера новосибирской "Сибири", сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Срок соглашения со специалистом не указывается. С 14 ноября Люзенков исполнял обязанности главного тренера - после увольнения Вячеслава Буцаева.
"На заседании попечительского совета хоккейного клуба "Сибирь", которое состоялось 15 января, было принято решение: Ярослав Люзенков официально утвержден в должности главного тренера команды", - говорится в сообщении клуба.
Люзенкову 47 лет, ранее он на протяжении двух сезонов занимал должность ассистента главного тренера в штабе "Сибири".
"Сибирь" с 41 очком занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.
Хоккей. КХЛ. Динамо М (Москва) - Спартак (Москва) - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
"Спартак" обыграл "Динамо" и одержал 500-ю победу в КХЛ
Вчера, 22:02
 
ХоккейСпортСибирьКХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Перерыв
    Авангард
    ЦСКА
    1
    1
  • Хоккей
    2-й период
    Барыс
    Нефтехимик
    0
    1
  • Хоккей
    1-й период
    Лада
    Салават Юлаев
    0
    1
  • Хоккей
    15.01 19:30
    Северсталь
    Динамо Минск
  • Футбол
    15.01 20:30
    Верона
    Болонья
  • Футбол
    15.01 22:45
    Комо
    Милан
  • Футбол
    15.01 23:00
    Расинг
    Барселона
  • Хоккей
    16.01 03:00
    Баффало
    Монреаль
  • Хоккей
    16.01 03:00
    Вашингтон
    Сан-Хосе
  • Хоккей
    16.01 03:00
    Питтсбург
    Филадельфия
  • Хоккей
    16.01 04:00
    Миннесота
    Виннипег
  • Теннис
    16.01 07:30
    М. Андреева
    Д. Шнайдер
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала