https://ria.ru/20260115/lyuzenkov-2067982891.html
Люзенков утвержден в должности главного тренера "Сибири"
Люзенков утвержден в должности главного тренера "Сибири" - РИА Новости Спорт, 15.01.2026
Люзенков утвержден в должности главного тренера "Сибири"
Ярослав Люзенков утвержден в должности главного тренера новосибирской "Сибири", сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 15.01.2026
2026-01-15T09:40:00+03:00
2026-01-15T09:40:00+03:00
2026-01-15T09:49:00+03:00
хоккей
спорт
сибирь
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2067982467_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_6c2380879b06548f9e5b3adf8e8fb81e.jpg
https://ria.ru/20260114/kkhl-2067926796.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2067982467_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d2f304ddbf1838168308184682c1a90d.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, сибирь, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Сибирь, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Люзенков утвержден в должности главного тренера "Сибири"
Люзенков утвержден в должности главного тренера хоккейного клуба "Сибирь"