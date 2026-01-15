"Салават Юлаев" обыграл "Ладу" в матче КХЛ

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Уфимский "Салават Юлаев" на выезде обыграл тольяттинскую "Ладу" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла в четверг в Тольятти и завершилась со счетом 5:2 (3:0, 1:1, 1:1) в пользу гостей. По дублю в составе победителей оформили Джек Родуолд (4-я и 50-я минуты) и Владислав Ефремов (8 и 28), еще одним голом отметился Александр Жаровский (16). У "Лады" две шайбы забросил Райли Савчук (23, 57).
15 января 2026 • начало в 18:00
Завершен
02:08 • Riley Sawchuk
16:43 • Riley Sawchuk
03:55 • Джек Родвальд
07:56 • Владислав Ефремов
15:06 • Alexander Zharovsky
07:54 • Владислав Ефремов
09:16 • Джек Родвальд
Канадский форвард "Салавата Юлаева" Шелдон Ремпал отдал две голевые передачи и продлил свою результативную серию до 11 матчей, в которых он набрал 22 очка (5 голов + 17 передач).
"Салават Юлаев", продливший победную серию до пяти матчей, поднялся на шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 48 очков. "Лада" с 30 баллами замыкает таблицу Западной конференции.
В следующем матче "Салават Юлаев" в гостях сыграет с екатеринбургским "Автомобилистом" 17 января, а на следующий день "Лада" примет "Сочи".