https://ria.ru/20260115/kheytinga-2068146836.html
Экс-помощник Слота в "Ливерпуле" стал ассистентом Франка в "Тоттенхэме"
Экс-помощник Слота в "Ливерпуле" стал ассистентом Франка в "Тоттенхэме" - РИА Новости Спорт, 15.01.2026
Экс-помощник Слота в "Ливерпуле" стал ассистентом Франка в "Тоттенхэме"
Бывший главный тренер амстердамского "Аякса" и ассистент Арне Слота в "Ливерпуле" Джон Хейтинга назначен помощником Томаса Франка в лондонском "Тоттенхэме",... РИА Новости Спорт, 15.01.2026
2026-01-15T18:13:00+03:00
2026-01-15T18:13:00+03:00
2026-01-15T18:13:00+03:00
футбол
джон хейтинга
тоттенхэм хотспур
английская премьер-лига (апл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875595478_211:0:1102:501_1920x0_80_0_0_0d84ca432d8cc12a9c108d59aa0f11e2.jpg
https://ria.ru/20260115/etoo-2068145250.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875595478_322:0:990:501_1920x0_80_0_0_f96c5832c9122bdaeaef9e9f25c2f0ea.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джон хейтинга, тоттенхэм хотспур, английская премьер-лига (апл)
Футбол, Джон Хейтинга, Тоттенхэм Хотспур, Английская премьер-лига (АПЛ)
Экс-помощник Слота в "Ливерпуле" стал ассистентом Франка в "Тоттенхэме"
Экс-помощник Слота в "Ливерпуле" Хейтинга стал ассистентом Франка в "Тоттенхэме"