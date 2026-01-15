Рейтинг@Mail.ru
Экс-помощник Слота в "Ливерпуле" стал ассистентом Франка в "Тоттенхэме"
Футбол
 
18:13 15.01.2026
Экс-помощник Слота в "Ливерпуле" стал ассистентом Франка в "Тоттенхэме"
Экс-помощник Слота в "Ливерпуле" стал ассистентом Франка в "Тоттенхэме"
Экс-помощник Слота в "Ливерпуле" стал ассистентом Франка в "Тоттенхэме"

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Бывший главный тренер амстердамского "Аякса" и ассистент Арне Слота в "Ливерпуле" Джон Хейтинга назначен помощником Томаса Франка в лондонском "Тоттенхэме", сообщается на сайте футбольного клуба.
Срок действия соглашения с нидерландским специалистом не раскрывается.
Хейтинге 42 года. Его последним местом работы был "Аякс", где он занимал пост главного тренера с июля по ноябрь 2025 года. Ранее он был ассистентом в "Ливерпуле" и лондонском "Вест Хэме", а также возглавлял юношеские и молодежные команды амстердамского клуба.
Футбол
 
