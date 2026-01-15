Рейтинг@Mail.ru
Кассьерра получил выгодное предложение в другом клубе, заявил Семак - РИА Новости Спорт, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
22:13 15.01.2026
https://ria.ru/20260115/kasserra-2068186729.html
Кассьерра получил выгодное предложение в другом клубе, заявил Семак
Кассьерра получил выгодное предложение в другом клубе, заявил Семак - РИА Новости Спорт, 15.01.2026
Кассьерра получил выгодное предложение в другом клубе, заявил Семак
Главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак заявил, что колумбийский нападающий "сине-бело-голубых" Матео Кассьерра получил выгодное... РИА Новости Спорт, 15.01.2026
2026-01-15T22:13:00+03:00
2026-01-15T22:13:00+03:00
футбол
спорт
матео кассьерра
сергей семак
зенит
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1a/1892436616_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_9aa05acf9f0205e0ad1b1c795f54a14d.jpg
https://ria.ru/20260115/futbol-2068184900.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1a/1892436616_9:0:2740:2048_1920x0_80_0_0_bc9d008765f9de266b1bd8e0d7c13a81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, матео кассьерра, сергей семак, зенит
Футбол, Спорт, Матео Кассьерра, Сергей Семак, Зенит
Кассьерра получил выгодное предложение в другом клубе, заявил Семак

Семак заявил, что Кассьерра получил выгодное предложение в другом клубе

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкНападающий "Зенита" Матео Кассьерра в матче РПЛ
Нападающий Зенита Матео Кассьерра в матче РПЛ - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак заявил, что колумбийский нападающий "сине-бело-голубых" Матео Кассьерра получил выгодное предложение о продолжении карьеры в другой команде.
«
"Все игроки, которые в строю, приехали на сбор в Катар вместе с командой, за исключением Кассьерры, который решает свои вопросы. У него есть предложение. Насколько серьезное? Мы узнаем в ближайшее время. По Кассьерре отталкиваемся от желания игрока. Конечно, он нам нужен сейчас, но у него есть хорошие предложения - и для клуба они выгодные, и для самого игрока. Мы смотрим, насколько эта ситуация может разрешиться в ту или иную сторону. Уйдет Матео - будем смотреть, будем искать еще одного форварда в пару к (Александру) Соболеву", - цитирует Семака сайт клуба.
Кассьерре 28 лет. В нынешнем сезоне колумбиец принял участие в 16 матчах в различных турнирах, в которых забил семь мячей.
Футбол. РПЛ. Матч Динамо - Зенит - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
"Зенит" предложил 20 миллионов евро за Джона Джона, пишут СМИ
Вчера, 21:59
 
ФутболСпортМатео КассьерраСергей СемакЗенит
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    ЦСКА
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Барыс
    Нефтехимик
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Салават Юлаев
    2
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Динамо Минск
    6
    4
  • Футбол
    Завершен
    Верона
    Болонья
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Комо
    Милан
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Расинг
    Барселона
    0
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Баффало
    Монреаль
    5
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Вашингтон
    Сан-Хосе
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Питтсбург
    Филадельфия
    6
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Миннесота
    Виннипег
    2
    6
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    Д. Шнайдер
    66
    32
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала