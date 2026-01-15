Кассьерра получил выгодное предложение в другом клубе, заявил Семак

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак заявил, что колумбийский нападающий "сине-бело-голубых" Матео Кассьерра получил выгодное предложение о продолжении карьеры в другой команде.
"Все игроки, которые в строю, приехали на сбор в Катар вместе с командой, за исключением Кассьерры, который решает свои вопросы. У него есть предложение. Насколько серьезное? Мы узнаем в ближайшее время. По Кассьерре отталкиваемся от желания игрока. Конечно, он нам нужен сейчас, но у него есть хорошие предложения - и для клуба они выгодные, и для самого игрока. Мы смотрим, насколько эта ситуация может разрешиться в ту или иную сторону. Уйдет Матео - будем смотреть, будем искать еще одного форварда в пару к (Александру) Соболеву", - цитирует Семака сайт клуба.
Кассьерре 28 лет. В нынешнем сезоне колумбиец принял участие в 16 матчах в различных турнирах, в которых забил семь мячей.