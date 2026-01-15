https://ria.ru/20260115/futbol-2068162881.html
В футболиста "Реала" бросили банан
В футболиста "Реала" бросили банан - РИА Новости Спорт, 15.01.2026
В футболиста "Реала" бросили банан
Неизвестный бросил банан в футболиста мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора во время матча 1/8 финала Кубка Испании по футболу против клуба второго дивизиона... РИА Новости Спорт, 15.01.2026
2026-01-15T19:28:00+03:00
2026-01-15T19:28:00+03:00
2026-01-15T19:38:00+03:00
футбол
винисиус жуниор
реал мадрид
кубок испании
спорт
альбасете
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011707369_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_7252d12e44037509ec883f5eaf61d9cf.jpg
https://ria.ru/20260115/real-2067947864.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011707369_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_85442c277f09cf2fe79b730278f2ca22.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
винисиус жуниор, реал мадрид, кубок испании, спорт, альбасете
Футбол, Винисиус Жуниор, Реал Мадрид, Кубок Испании, Спорт, Альбасете
В футболиста "Реала" бросили банан
В футболиста "Реала" Винисиуса бросили банан во время матча Кубка Испании