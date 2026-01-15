Рейтинг@Mail.ru
В футболиста "Реала" бросили банан - РИА Новости Спорт, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
19:28 15.01.2026 (обновлено: 19:38 15.01.2026)
https://ria.ru/20260115/futbol-2068162881.html
В футболиста "Реала" бросили банан
В футболиста "Реала" бросили банан - РИА Новости Спорт, 15.01.2026
В футболиста "Реала" бросили банан
Неизвестный бросил банан в футболиста мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора во время матча 1/8 финала Кубка Испании по футболу против клуба второго дивизиона... РИА Новости Спорт, 15.01.2026
2026-01-15T19:28:00+03:00
2026-01-15T19:38:00+03:00
футбол
винисиус жуниор
реал мадрид
кубок испании
спорт
альбасете
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011707369_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_7252d12e44037509ec883f5eaf61d9cf.jpg
https://ria.ru/20260115/real-2067947864.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011707369_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_85442c277f09cf2fe79b730278f2ca22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
винисиус жуниор, реал мадрид, кубок испании, спорт, альбасете
Футбол, Винисиус Жуниор, Реал Мадрид, Кубок Испании, Спорт, Альбасете
В футболиста "Реала" бросили банан

В футболиста "Реала" Винисиуса бросили банан во время матча Кубка Испании

© Соцсети "Реала"Винисиус Жуниор
Винисиус Жуниор - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© Соцсети "Реала"
Винисиус Жуниор. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Неизвестный бросил банан в футболиста мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора во время матча 1/8 финала Кубка Испании по футболу против клуба второго дивизиона "Альбасете", сообщает As.
Встреча, которая прошла в среду в Альбасете в условиях сильного тумана, завершилась победой хозяев поля со счетом 3:2. Инцидент произошел в добавленное ко второму тайму время после третьего забитого "Альбасете" мяча. Фотограф As запечатлел, как рядом с футболистом падает банан. Винисиус в этот момент стоял спиной к трибунам. Представитель Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) убрал банан с поля раньше, чем бразилец повернулся.
Ранее 25-летний форвард несколько раз становился жертвой оскорблений со стороны болельщиков. В июне суд Мадрида приговорил к условным срокам четверых фанатов мадридского "Атлетико", которые в январе 2023 года повесили на мосту рядом с тренировочной базой "Реала" куклу, изображающую бразильца.
Винисиус Жуниор - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Уволивший тренера "Реал" сенсационно вылетел из Кубка Испании
Вчера, 02:22
 
ФутболВинисиус ЖуниорРеал МадридКубок ИспанииСпортАльбасете
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    ЦСКА
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Барыс
    Нефтехимик
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Салават Юлаев
    2
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Динамо Минск
    6
    4
  • Футбол
    Завершен
    Верона
    Болонья
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Комо
    Милан
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Расинг
    Барселона
    0
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Баффало
    Монреаль
    5
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Вашингтон
    Сан-Хосе
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Питтсбург
    Филадельфия
    6
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Миннесота
    Виннипег
    2
    6
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    Д. Шнайдер
    66
    32
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала