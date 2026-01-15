Рейтинг@Mail.ru
"Бавария" продлила серию без поражений в Бундеслиге
Футбол
 
01:17 15.01.2026 (обновлено: 02:19 15.01.2026)
"Бавария" продлила серию без поражений в Бундеслиге
"Бавария" продлила серию без поражений в Бундеслиге
Мюнхенская "Бавария" обыграла "Кёльн" в матче 17-го тура чемпионата Германии по футболу.
"Бавария" продлила серию без поражений в Бундеслиге

"Бавария" победила "Кельн" и продлила серию без поражений в Бундеслиге

Леон Горецка
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Мюнхенская "Бавария" обыграла "Кёльн" в матче 17-го тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча в Кёльне завершилась волевой победой гостей со счетом 3:1. У победителей мячи забили Серж Гнабри (45+5-я минута), Ким Мин Джэ (71) и Леннарт Карль (84). У хозяев отличился Линтон Майна (41).
Бундеслига
14 января 2026 • начало в 22:30
Завершен
Кельн
1 : 3
Бавария
41‎’‎ • Линтон Майна
45‎’‎ • Серж Гнабри
(Майкл Олисе)
71‎’‎ • Ким Мин Чжэ
(Хироки Ито)
84‎’‎ • Lennart Karl
(Луис Диас)
В начале первого тайма игра прерывалась на десять минут из-за сильного задымления после использования болельщиками пиротехники.
"Бавария" с 47 очками лидирует в турнирной таблице Бундеслиги. Команда продлила серию без поражений в чемпионате до 17 игр. "Кёльн" (17 очков) располагается на 12-й позиции.

Результаты других матчей:

Эпизод матча Баварии против Вольфсбурга - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
"Бавария" забила "Вольфсбургу" восемь голов
11 января, 21:36
 
