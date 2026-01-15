"Бавария" продлила серию без поражений в Бундеслиге

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Мюнхенская "Бавария" обыграла "Кёльн" в матче 17-го тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча в Кёльне завершилась волевой победой гостей со счетом 3:1. У победителей мячи забили Серж Гнабри (45+5-я минута), Ким Мин Джэ (71) и Леннарт Карль (84). У хозяев отличился Линтон Майна (41).
14 января 2026 • начало в 22:30
Завершен
41’ • Линтон Майна
45’ • Серж Гнабри
(Майкл Олисе)
71’ • Ким Мин Чжэ
(Хироки Ито)
84’ • Lennart Karl
В начале первого тайма игра прерывалась на десять минут из-за сильного задымления после использования болельщиками пиротехники.
"Бавария" с 47 очками лидирует в турнирной таблице Бундеслиги. Команда продлила серию без поражений в чемпионате до 17 игр. "Кёльн" (17 очков) располагается на 12-й позиции.
Результаты других матчей:
- "Вольфсбург" - "Санкт-Паули" - 2:1;
- "Лейпциг" - "Фрайбург" - 2:0;
- "Хоффенхайм" - "Боруссия" (Менхенгладбах) - 5:1.
