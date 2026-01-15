Рейтинг@Mail.ru
Фетисов заявил, что Гашека не лишат членства в Зале хоккейной славы
Хоккей
 
10:29 15.01.2026
Фетисов заявил, что Гашека не лишат членства в Зале хоккейной славы
Фетисов заявил, что Гашека не лишат членства в Зале хоккейной славы
хоккей
спорт
доминик гашек
вячеслав фетисов
национальная хоккейная лига (нхл)
спорт, доминик гашек, вячеслав фетисов, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Доминик Гашек, Вячеслав Фетисов, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Фетисов заявил, что Гашека не лишат членства в Зале хоккейной славы

МОСКВА, 15 янв – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил РИА Новости, что бывшего чешского вратаря Доминика Гашека из-за критики властей США не могут лишить права нахождения в Зале хоккейной славы в Торонто.
Гашек ранее заявил, что выступает за лишение США права на проведение чемпионата мира по футболу из-за агрессивных действий против Венесуэлы. Фетисов был включен в Зал хоккейной славы в 2001 году, Гашек - в 2014-м.
"Не существует такого инструмента, чтобы вывести Доминика Гашека из членов Зала хоккейной славы Национальной хоккейной лиги. Тем более что он находится в Канаде, в Торонто", - сказал Фетисов.
Хоккей
 
