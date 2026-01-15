Фетисов заявил, что Гашека не лишат членства в Зале хоккейной славы

МОСКВА, 15 янв – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил РИА Новости, что бывшего чешского вратаря Доминика Гашека из-за критики властей США не могут лишить права нахождения в Зале хоккейной славы в Торонто.