Бородавко объяснил, почему не будет подаваться на нейтральный статус

КАЗАНЬ, 15 янв – РИА Новости, Аделя Зиятдинова. Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что не подавал заявку на получение нейтрального статуса в Международную федерацию лыжных гонок и сноуборда (FIS) и не намерен это делать.
В октябре FIS оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. В общей сложности FIS предоставила нейтральный статус 35 российским спортсменам, включая лыжников Савелия Коростелева и Дарью Непряеву.
"Нет. Потому что в свое время я служил в вооруженных силах и до сих пор являюсь тренером Алексея Червоткина по линии ЦСКА. И не собираюсь подавать (заявку)", - сказал Бородавко журналистам, отвечая на вопрос, подавал ли он заявку на нейтральный статус.