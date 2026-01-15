Рейтинг@Mail.ru
Бородавко объяснил, почему не будет подаваться на нейтральный статус
Лыжные гонки
 
16:55 15.01.2026
Бородавко объяснил, почему не будет подаваться на нейтральный статус
Бородавко объяснил, почему не будет подаваться на нейтральный статус
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что не подавал заявку на получение нейтрального статуса в Международную федерацию лыжных... РИА Новости Спорт, 15.01.2026
Бородавко объяснил, почему не будет подаваться на нейтральный статус

КАЗАНЬ, 15 янв – РИА Новости, Аделя Зиятдинова. Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что не подавал заявку на получение нейтрального статуса в Международную федерацию лыжных гонок и сноуборда (FIS) и не намерен это делать.
В октябре FIS оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. В общей сложности FIS предоставила нейтральный статус 35 российским спортсменам, включая лыжников Савелия Коростелева и Дарью Непряеву.
"Нет. Потому что в свое время я служил в вооруженных силах и до сих пор являюсь тренером Алексея Червоткина по линии ЦСКА. И не собираюсь подавать (заявку)", - сказал Бородавко журналистам, отвечая на вопрос, подавал ли он заявку на нейтральный статус.
Большунов: мы соревнуемся в России, а должны быть на мировых стартах
