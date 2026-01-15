https://ria.ru/20260115/bobsley-2068046668.html
Российская бобслеистка стала 12-й на этапе Кубка Европы
Российская бобслеистка стала 12-й на этапе Кубка Европы
Российская бобслеистка София Степушкина заняла 12-е место на соревнованиях в монобобе на этапе Кубка Европы в австрийском Инсбруке.
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Российская бобслеистка София Степушкина заняла 12-е место на соревнованиях в монобобе на этапе Кубка Европы в австрийском Инсбруке.
По сумме двух попыток Степушкина продемонстрировала результат 1 минута 54,44 секунды. Другая россиянка Любовь Черных (1 минута 54,87 секунды) стала 16-й.
Победительницей стала полька Линда Вейшевская (1.52,91). Второе место заняла британка Адель Николь (отставание - 0,13 секунды), тройку замкнула немка Шарлотта Кандрикс (+0,14).
Апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) 19 октября признал незаконным решение конгресса организации о запрете участия российских спортсменов в международных соревнованиях. В декабре IBSF одобрила нейтральный статус девяти россиянам.