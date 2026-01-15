https://ria.ru/20260115/bendi-2068184741.html
Московское "Динамо" обыграло "Енисей" в матче чемпионата России по бенди
15.01.2026
Московское "Динамо" обыграло "Енисей" в матче чемпионата России по бенди
Московское "Динамо" одержало волевую победу над красноярским "Енисеем" в матче чемпионата России по хоккею с мячом. РИА Новости Спорт, 15.01.2026
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Московское "Динамо" одержало волевую победу над красноярским "Енисеем" в матче чемпионата России по хоккею с мячом.
Встреча, которая прошла в четверг в Москве
, завершилась со счетом 11:7 в пользу "Динамо", которое по ходу матча уступало со счетом 0:3 и 2:4. Покер в составе победителей оформил Егор Ахманаев (32, 56, 68, 76-я минуты), хет-трик на свой счет записал Егор Рагулин (55, 74 и 88), дублем отметился Марат Шарипов (29 и 78), по мячу забросили Степан Зыков (50) и Илья Кузьмин (62). У "Енисея" отличились Платон Кузьменко (4), Всеволод Евсеев (12), Егор Дашков (22), Давид Корешков (49), Сергей Ломанов (64 и 81) и Антон Савлук (82).
"Динамо" (37 очков) занимает второе место в турнирной таблице Суперлиги. "Енисей" (12), потерпевший четыре поражения подряд, располагается на девятой строчке.
В следующем матче "Динамо" примет "СКА-Нефтяник" из Хабаровска, а "Енисей" в гостях сыграет с архангельским "Водником". Обе встречи пройдут 18 января.
Результаты других матчей:
"СКА - Уральский трубник" (Первоуральск
) - "Динамо" (Казань
) - 6:3;
"Водник" (Архангельск
) - "СКА-Нефтяник" (Хабаровск) - 3:5.