Московское "Динамо" обыграло "Енисей" в матче чемпионата России по бенди

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Московское "Динамо" одержало волевую победу над красноярским "Енисеем" в матче чемпионата России по хоккею с мячом.

Встреча, которая прошла в четверг в Москве , завершилась со счетом 11:7 в пользу "Динамо", которое по ходу матча уступало со счетом 0:3 и 2:4. Покер в составе победителей оформил Егор Ахманаев (32, 56, 68, 76-я минуты), хет-трик на свой счет записал Егор Рагулин (55, 74 и 88), дублем отметился Марат Шарипов (29 и 78), по мячу забросили Степан Зыков (50) и Илья Кузьмин (62). У "Енисея" отличились Платон Кузьменко (4), Всеволод Евсеев (12), Егор Дашков (22), Давид Корешков (49), Сергей Ломанов (64 и 81) и Антон Савлук (82).

"Динамо" (37 очков) занимает второе место в турнирной таблице Суперлиги. "Енисей" (12), потерпевший четыре поражения подряд, располагается на девятой строчке.

В следующем матче "Динамо" примет "СКА-Нефтяник" из Хабаровска, а "Енисей" в гостях сыграет с архангельским "Водником". Обе встречи пройдут 18 января.