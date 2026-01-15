https://ria.ru/20260115/bagiyan-2068125437.html
Россиянка победила на этапе Кубка мира по паралимпийским лыжным гонкам
Россиянка победила на этапе Кубка мира по паралимпийским лыжным гонкам
Россиянка победила на этапе Кубка мира по паралимпийским лыжным гонкам
Россиянка Анастасия Багиян заняла первое место в женском масс-старте среди спортсменов с нарушением зрения на втором этапе Кубка мира по паралимпийскому лыжному
2026-01-15T17:21:00+03:00
2026-01-15T17:21:00+03:00
2026-01-15T17:30:00+03:00
лыжные гонки
спорт
паралимпийские игры
Новости
ru-RU
спорт, паралимпийские игры
Лыжные гонки, Спорт, Паралимпийские игры
Россиянка победила на этапе Кубка мира по паралимпийским лыжным гонкам
Багиян одержала победу на этапе Кубка мира по паралимпийским лыжным гонкам
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Россиянка Анастасия Багиян заняла первое место в женском масс-старте среди спортсменов с нарушением зрения на втором этапе Кубка мира по паралимпийскому лыжному спорту в немецком Финстерау.
Багиян, выступающая в классе NS1, преодолела дистанцию 10 км за 28 минут 47,5 секунды. Ее ведущим спортсменом был Сергей Синякин. Второй стала китаянка Юэ Ван (отставание - 1 минута 21,1 секунды), третьей - немка Йоханна Ректенвальд (+2.11,9). Также по итогам гонки восьмое место заняла россиянка Ксения Бережная (+5.32,2).
У мужчин россиянин Иван Голубков занял третье место в масс-старте на 10 км среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (класс LW 11.5). Его результат составил 29 минут 27,2 секунды. Победителем стал бразилец Кристиан Вестемайер Рибера (29.15,4), на второй строчке расположился китаец Мао Чжунъу (+2,5). Также по итогам гонки 19-е место занял Данила Бритик (+2.40,6), 22-е - Евгений Черный (+3.24,3).
В декабре Спортивный арбитражный суд (CAS)
признал неправомерным решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допускать российских спортсменов до международных соревнований. FIS приняла вердикт CAS и позволила российским спортсменам подавать индивидуальные заявки на нейтральный статус. Спортсмены-паралимпийцы получили право участвовать в соревнованиях FIS без нейтрального статуса и с национальной символикой.