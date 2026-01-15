Рейтинг@Mail.ru
Россиянка победила на этапе Кубка мира по паралимпийским лыжным гонкам
Лыжные гонки
 
17:21 15.01.2026
Россиянка победила на этапе Кубка мира по паралимпийским лыжным гонкам
Россиянка победила на этапе Кубка мира по паралимпийским лыжным гонкам
спорт, паралимпийские игры
Лыжные гонки, Спорт, Паралимпийские игры
Россиянка победила на этапе Кубка мира по паралимпийским лыжным гонкам

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСпортсменки паралимпийских сборных России по биатлону и лыжным гонкам Анастасия Багиян и Ксения Бережная
Спортсменки паралимпийских сборных России по биатлону и лыжным гонкам Анастасия Багиян и Ксения Бережная. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Россиянка Анастасия Багиян заняла первое место в женском масс-старте среди спортсменов с нарушением зрения на втором этапе Кубка мира по паралимпийскому лыжному спорту в немецком Финстерау.
Багиян, выступающая в классе NS1, преодолела дистанцию 10 км за 28 минут 47,5 секунды. Ее ведущим спортсменом был Сергей Синякин. Второй стала китаянка Юэ Ван (отставание - 1 минута 21,1 секунды), третьей - немка Йоханна Ректенвальд (+2.11,9). Также по итогам гонки восьмое место заняла россиянка Ксения Бережная (+5.32,2).
У мужчин россиянин Иван Голубков занял третье место в масс-старте на 10 км среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (класс LW 11.5). Его результат составил 29 минут 27,2 секунды. Победителем стал бразилец Кристиан Вестемайер Рибера (29.15,4), на второй строчке расположился китаец Мао Чжунъу (+2,5). Также по итогам гонки 19-е место занял Данила Бритик (+2.40,6), 22-е - Евгений Черный (+3.24,3).
В декабре Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допускать российских спортсменов до международных соревнований. FIS приняла вердикт CAS и позволила российским спортсменам подавать индивидуальные заявки на нейтральный статус. Спортсмены-паралимпийцы получили право участвовать в соревнованиях FIS без нейтрального статуса и с национальной символикой.
Юрий Бородавко - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Бородавко объяснил, почему не будет подаваться на нейтральный статус
Лыжные гонки, Спорт, Паралимпийские игры
 
