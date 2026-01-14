https://ria.ru/20260114/vyalbe-2067822761.html
Вяльбе заявила, что у нее прервался контакт с Большуновым
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила журналистам, что у нее прервался контакт с трехкратным олимпийским чемпионом Александром... РИА Новости Спорт, 14.01.2026
лыжные гонки
спорт
александр большунов
елена вяльбе
юрий бородавко
федерация лыжных гонок россии (флгр)
Новости
ru-RU
