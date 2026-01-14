Рейтинг@Mail.ru
Вяльбе заявила, что у нее прервался контакт с Большуновым - РИА Новости Спорт, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
14:51 14.01.2026 (обновлено: 14:52 14.01.2026)
https://ria.ru/20260114/vyalbe-2067822761.html
Вяльбе заявила, что у нее прервался контакт с Большуновым
Вяльбе заявила, что у нее прервался контакт с Большуновым - РИА Новости Спорт, 14.01.2026
Вяльбе заявила, что у нее прервался контакт с Большуновым
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила журналистам, что у нее прервался контакт с трехкратным олимпийским чемпионом Александром... РИА Новости Спорт, 14.01.2026
2026-01-14T14:51:00+03:00
2026-01-14T14:52:00+03:00
лыжные гонки
спорт
александр большунов
елена вяльбе
юрий бородавко
федерация лыжных гонок россии (флгр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/12/1928078576_0:176:3072:1904_1920x0_80_0_0_716935e8291a469db8842d60a9f52fce.jpg
https://ria.ru/20251229/karelin--2065294207.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/12/1928078576_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4683d94ed2404dfc5033ddba04eb7962.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, александр большунов, елена вяльбе, юрий бородавко, федерация лыжных гонок россии (флгр)
Лыжные гонки, Спорт, Александр Большунов, Елена Вяльбе, Юрий Бородавко, Федерация лыжных гонок России (ФЛГР)
Вяльбе заявила, что у нее прервался контакт с Большуновым

Вяльбе сообщила об отсутствии контактов с Большуновым

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЕлена Вяльбе
Елена Вяльбе - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Елена Вяльбе. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
КАЗАНЬ, 14 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила журналистам, что у нее прервался контакт с трехкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым.
Шестой этап Кубка России пройдет в Казани 15-18 января. Большунов по состоянию здоровья пропустил предыдущий этап, проходивший 26-28 декабря в Кирово-Чепецке.
На вопрос о готовности Большунова Вяльбе ответила: "К сожалению, у меня нет информации. Я скажу, что все вопросы к Саше, потому что у меня с Сашей после небольших ситуаций, которые произошли у него со мной, какой-то контакт прервался".
Ранее старший тренер сборной России Юрий Бородавко сообщил РИА Новости, что Большунов планирует выступит на этапе в Казани.
Олимпийский чемпион Александр Карелин на выставке Россия на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Карелин считает, что Большунов как звезда спорта должен быть сдержаннее
29 декабря 2025, 09:33
 
Лыжные гонкиСпортАлександр БольшуновЕлена ВяльбеЮрий БородавкоФедерация лыжных гонок России (ФЛГР)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Трактор
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Сочи
    9
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Локомотив
    3
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    СКА
    2
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Спартак Москва
    3
    5
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Парма
    0
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Кельн
    Бавария
    1
    1
  • Футбол
    Перерыв
    Интер М
    Лечче
    0
    0
  • Футбол
    1-й тайм
    Порту
    Бенфика
    0
    0
  • Футбол
    1-й тайм
    Альбасете
    Реал Мадрид
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала