ЦСКА выразил соболезнования в связи со смертью футболиста Адамса
Московский футбольный клуб ЦСКА в Telegram-канале выразил соболезнования в связи со смертью своего воспитанника Лайонела Адамса. РИА Новости Спорт, 14.01.2026
футбол
спорт
пфк цска
