ЦСКА выразил соболезнования в связи со смертью футболиста Адамса
Футбол
 
22:49 14.01.2026
ЦСКА выразил соболезнования в связи со смертью футболиста Адамса
ЦСКА выразил соболезнования в связи со смертью футболиста Адамса - РИА Новости Спорт, 14.01.2026
ЦСКА выразил соболезнования в связи со смертью футболиста Адамса
Московский футбольный клуб ЦСКА в Telegram-канале выразил соболезнования в связи со смертью своего воспитанника Лайонела Адамса. РИА Новости Спорт, 14.01.2026
футбол
спорт
пфк цска
https://ria.ru/20260114/futbol-2067925222.html
2026
Новости
спорт, пфк цска
Футбол, Спорт, ПФК ЦСКА
ЦСКА выразил соболезнования в связи со смертью футболиста Адамса

ЦСКА выразил соболезнования в связи со смертью своего воспитанника Адамса

© Соцсети спортсменаЛайонел Адамс
Лайонел Адамс - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© Соцсети спортсмена
Лайонел Адамс. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Московский футбольный клуб ЦСКА в Telegram-канале выразил соболезнования в связи со смертью своего воспитанника Лайонела Адамса.
В среду в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Адамс найден мертвым в Подмосковье. По предварительным данным, он покончил с собой.
"Приносим искренние соболезнования всем родным и близким. Покойся с миром, Лайонел!" - говорится в сообщении клуба.
В декабре СМИ сообщали, что на игрока напали с пистолетом в Звенигороде, где футболист отдыхал с друзьями. Тогда Адамса госпитализировали с рваными ранами губ и огнестрельным ранением.
Адамсу был 31 год. Он воспитанник ЦСКА, выступал в том числе в составе красноярского "Енисея", тверской "Волги" и челнинского "КАМАЗа". Также в его активе четыре матча за юношескую сборную России. Летом 2025 года он подписал контракт с клубом "Алга".
Лайонел Адамс - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Воспитанника ЦСКА нашли мертвым. Что произошло в подмосковной высотке?
22:10
 
Футбол Спорт ПФК ЦСКА
 
