СКА не планирует обменов в ближайшее время, заявил Ларионов

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Главный тренер петербургского СКА Игорь Ларионов заявил, что команда не планирует обменов в ближайшее время.
В среду в Санкт-Петербурге СКА в гостевом матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) обыграл китайский клуб "Шанхайские драконы" со счетом 5:2. Трансферный дедлайн в сезоне-2025/26 установлен на 25 января.
"Мы хотим (обменять) Хайруллина? Может, кто-то другой хочет. Насколько мне известно, мы не пытаемся кого-то поменять или кого-то получить. Мы играем теми людьми, которые у нас есть. На данный момент командой я доволен, мы играем достаточно хорошо. Мы видим прогресс, мы видим рост, очки, и это самое главное", - сказал Ларионов на послематчевой пресс-конференции, видео которой опубликовано на странице "Шанхайских драконов" в соцсети "ВКонтакте".
СКА одержал четвертую победу в последних пяти матчах и с 53 очками идет на седьмом месте в таблице Западной конференции.
8 ноября 2025, 23:36