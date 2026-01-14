Рейтинг@Mail.ru
23:59 14.01.2026 (обновлено: 02:05 15.01.2026)
Главный тренер петербургского СКА Игорь Ларионов заявил, что команда не планирует обменов в ближайшее время. РИА Новости Спорт, 15.01.2026
игорь ларионов, ска (санкт-петербург), континентальная хоккейная лига (кхл), спорт
Хоккей, Игорь Ларионов, СКА (Санкт-Петербург), Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Спорт
СКА не планирует обменов в ближайшее время, заявил Ларионов

Ларионов: СКА не планирует обменов в ближайшее время

© Фото : Федерация хоккея РоссииИгорь Ларионов
Игорь Ларионов - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© Фото : Федерация хоккея России
Игорь Ларионов. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Главный тренер петербургского СКА Игорь Ларионов заявил, что команда не планирует обменов в ближайшее время.
В среду в Санкт-Петербурге СКА в гостевом матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) обыграл китайский клуб "Шанхайские драконы" со счетом 5:2. Трансферный дедлайн в сезоне-2025/26 установлен на 25 января.
«
"Мы хотим (обменять) Хайруллина? Может, кто-то другой хочет. Насколько мне известно, мы не пытаемся кого-то поменять или кого-то получить. Мы играем теми людьми, которые у нас есть. На данный момент командой я доволен, мы играем достаточно хорошо. Мы видим прогресс, мы видим рост, очки, и это самое главное", - сказал Ларионов на послематчевой пресс-конференции, видео которой опубликовано на странице "Шанхайских драконов" в соцсети "ВКонтакте".
СКА одержал четвертую победу в последних пяти матчах и с 53 очками идет на седьмом месте в таблице Западной конференции.
ХоккейИгорь ЛарионовСКА (Санкт-Петербург)КХЛ 2025-2026Спорт
 
