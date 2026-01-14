Рейтинг@Mail.ru
Шнайдер вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде
Теннис
 
09:48 14.01.2026
Шнайдер вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде
Россиянка Диана Шнайдер нанесла поражение чешке Катержине Синяковой в матче второго круга теннисного турнира категории WTA 500 в Аделаиде (Австралия)
2026-01-14T09:48:00+03:00
2026-01-14T09:49:00+03:00
теннис
спорт
диана шнайдер
женская теннисная ассоциация (wta)
катерина синякова
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Россиянка Диана Шнайдер нанесла поражение чешке Катержине Синяковой в матче второго круга теннисного турнира категории WTA 500 в Аделаиде (Австралия), призовой фонд которого превышает 1,2 миллиона долларов.
Встреча завершилась победой Шнайдер (23-я ракетка мира) со счетом 6:1, 2:6, 7:5. Теннисистки провели на корте 1 час 52 минуты. Синякова - 46-я в рейтинге WTA.
В четвертьфинале Шнайдер сыграет с победительницей матча Юлия Путинцева (Казахстан, 105) - Эмма Наварро (США, 15).
14 января 2026 • начало в 07:55
Завершен
Диана Шнайдер
2 : 16:12:67:5
Катерина Синякова
