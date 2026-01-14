https://ria.ru/20260114/shnayder-2067739709.html
Шнайдер вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде
Шнайдер вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде - РИА Новости Спорт, 14.01.2026
Шнайдер вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде
Россиянка Диана Шнайдер нанесла поражение чешке Катержине Синяковой в матче второго круга теннисного турнира категории WTA 500 в Аделаиде (Австралия), призовой... РИА Новости Спорт, 14.01.2026
теннис
спорт
диана шнайдер
женская теннисная ассоциация (wta)
катерина синякова
Шнайдер вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде
Российская теннисистка Шнайдер пробилась в четвертьфинал турнира в Аделаиде