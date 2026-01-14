Рейтинг@Mail.ru
Селехметьева не смогла выйти во второй круг турнира в Хобарте
Теннис
 
07:59 14.01.2026
Селехметьева не смогла выйти во второй круг турнира в Хобарте
Селехметьева не смогла выйти во второй круг турнира в Хобарте
Российская теннисистка Оксана Селехметьева уступила польке Магде Линетт в матче первого круга турнира категории WTA 250 в австралийском Хобарте, призовой фонд... РИА Новости Спорт, 14.01.2026
теннис
спорт
магда линетт
оксана селехметьева
ван синьюй
женская теннисная ассоциация (wta)
спорт, магда линетт, оксана селехметьева, ван синьюй, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, Магда Линетт, Оксана Селехметьева, Ван Синьюй, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Селехметьева не смогла выйти во второй круг турнира в Хобарте

Селехметьева проиграла в первом раунде турнира в Хобарте

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Российская теннисистка Оксана Селехметьева уступила польке Магде Линетт в матче первого круга турнира категории WTA 250 в австралийском Хобарте, призовой фонд которого превышает 280 тысяч долларов.
Встреча завершилась поражением Селехметьевой (98-я ракетка мира) со счетом 3:6, 6:1, 1:6. Продолжительность матча составила 1 час 51 минуту.
Во втором круге Линетт (53), посеянная на турнире под восьмым номером, сыграет с китаянкой Ван Синьюй (43).
Анастасия Гасанова - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Гасанова вышла в финал квалификации Australian Open
Теннис
 
