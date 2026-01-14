https://ria.ru/20260114/selekhmeteva--2067726469.html
Селехметьева не смогла выйти во второй круг турнира в Хобарте
Селехметьева не смогла выйти во второй круг турнира в Хобарте - РИА Новости Спорт, 14.01.2026
Селехметьева не смогла выйти во второй круг турнира в Хобарте
Российская теннисистка Оксана Селехметьева уступила польке Магде Линетт в матче первого круга турнира категории WTA 250 в австралийском Хобарте, призовой фонд... РИА Новости Спорт, 14.01.2026
2026-01-14T07:59:00+03:00
2026-01-14T07:59:00+03:00
2026-01-14T07:59:00+03:00
теннис
спорт
магда линетт
оксана селехметьева
ван синьюй
женская теннисная ассоциация (wta)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845640118_0:0:1001:564_1920x0_80_0_0_f8c7c573d59e8f1082ac18bf1ae83c26.jpg
https://ria.ru/20260114/gasanova-2067724764.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845640118_52:0:941:667_1920x0_80_0_0_fa0c0d4bae1eeac421d9e07c22043317.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, магда линетт, оксана селехметьева, ван синьюй, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, Магда Линетт, Оксана Селехметьева, Ван Синьюй, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Селехметьева не смогла выйти во второй круг турнира в Хобарте
Селехметьева проиграла в первом раунде турнира в Хобарте