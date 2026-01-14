https://ria.ru/20260114/ozdoev-2067927598.html
Гол Оздоева помог ПАОКу обыграть "Олимпиакос" в четвертьфинале Кубка Греции
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. ПАОК обыграл "Олимпиакос" в четвертьфинальном матче Кубка Греции по футболу и вышел в следующий раунд турнира.
Встреча, которая прошла в среду в Пирее, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Мячи забили Анестис Миту (7-я минута) и россиянин Магомед Оздоев (15).
Для 33-летнего Оздоева, который вышел в стартовом составе, этот мяч стал восьмым в 28 матчах в нынешнем сезоне. Российский нападающий ПАОКа Федор Чалов не попал в заявку на игру.
В полуфинале турнира ПАОК встретится с победителем матча между "Панатинаикосом" и "Арисом", который определится позднее в среду.