Первые очки Спронга за "Автомобилист" прервали серию побед "Трактора" в КХЛ

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Екатеринбургский "Автомобилист" обыграл челябинский "Трактор" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 4:1 (1:1, 3:0, 0:0) в пользу хозяев, у которых отличились Александр Шаров (2-я минута), Стефан Да Коста (21, 39) и Ярослав Бусыгин (29). В составе проигравших шайбу забросил Максим Джиошвили (20).
14 января 2026 • начало в 17:00
Завершен
01:02 • Александр Шаров
00:21 • Стефан Да Коста
08:32 • Ярослав Бусыгин
(Даниэл Спронг, Брукс Мэйсек)
18:06 • Стефан Да Коста
19:47 • Максим Джиошвили
Две результативные передачи отдал Даниэль Спронг. Нидерландский нападающий отметился первыми результативными действиями за "Автомобилист" во втором матче после обмена из ЦСКА.
Екатеринбуржцы, набрав 53 очка, занимают четвертое место в таблице Восточной конференции, "Трактор" прервал победную серию из четырех встреч и идет шестым с 48 баллами.
В следующем матче "Автомобилист" 17 января примет уфимский "Салават Юлаев", челябинцы на следующий день сыграют дома с омским "Авангардом".