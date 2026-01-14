Рейтинг@Mail.ru
Первые очки Спронга за "Автомобилист" прервали серию побед "Трактора" в КХЛ
Хоккей
Хоккей
 
19:22 14.01.2026
Первые очки Спронга за "Автомобилист" прервали серию побед "Трактора" в КХЛ
Первые очки Спронга за "Автомобилист" прервали серию побед "Трактора" в КХЛ
Екатеринбургский "Автомобилист" обыграл челябинский "Трактор" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 14.01.2026
2026
Первые очки Спронга за "Автомобилист" прервали серию побед "Трактора" в КХЛ

"Автомобилист" обыграл "Трактор" в матче КХЛ

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Екатеринбургский "Автомобилист" обыграл челябинский "Трактор" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 4:1 (1:1, 3:0, 0:0) в пользу хозяев, у которых отличились Александр Шаров (2-я минута), Стефан Да Коста (21, 39) и Ярослав Бусыгин (29). В составе проигравших шайбу забросил Максим Джиошвили (20).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
14 января 2026 • начало в 17:00
Завершен
Автомобилист
4 : 1
Трактор
01:02 • Александр Шаров
(Даниэл Спронг, Юрий Паутов)
00:21 • Стефан Да Коста
(Рид Буше, Максим Осипов)
08:32 • Ярослав Бусыгин
(Даниэл Спронг, Брукс Мэйсек)
18:06 • Стефан Да Коста
(Максим Осипов)
19:47 • Максим Джиошвили
(Михаил Григоренко, Александр Кадейкин)
Две результативные передачи отдал Даниэль Спронг. Нидерландский нападающий отметился первыми результативными действиями за "Автомобилист" во втором матче после обмена из ЦСКА.
Екатеринбуржцы, набрав 53 очка, занимают четвертое место в таблице Восточной конференции, "Трактор" прервал победную серию из четырех встреч и идет шестым с 48 баллами.
В следующем матче "Автомобилист" 17 января примет уфимский "Салават Юлаев", челябинцы на следующий день сыграют дома с омским "Авангардом".
Не игравший с начала декабря французский хоккеист покинул СКА
