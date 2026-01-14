Рейтинг@Mail.ru
Гасанова вышла в финал квалификации Australian Open
Теннис
 
07:29 14.01.2026
Гасанова вышла в финал квалификации Australian Open
Гасанова вышла в финал квалификации Australian Open
Гасанова вышла в финал квалификации Australian Open
Российская теннисистка Анастасия Гасанова обыграла представительницу Литвы Юстину Микульските в матче второго круга женского квалификационного турнира Открытого
теннис
спорт
анастасия гасанова
женская теннисная ассоциация (wta)
australian open
https://ria.ru/20260113/andreeva-2067602306.html
Теннис, Спорт, Анастасия Гасанова, Женская теннисная ассоциация (WTA), Australian Open
Гасанова вышла в финал квалификации Australian Open

Российская теннисистка Гасанова вышла в финал квалификации Australian Open

© РИА Новости / Алексей Даничев | Анастасия Гасанова
Анастасия Гасанова
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Российская теннисистка Анастасия Гасанова обыграла представительницу Литвы Юстину Микульските в матче второго круга женского квалификационного турнира Открытого чемпионата Австралии.
Встреча завершилась победой Гасановой (212-я ракетка мира) со счетом 6:7 (4:7), 6:2, 6:0. Продолжительность матча составила 2 часа 56 минут. Микульските - 216-я в рейтинге WTA.
Турниры Большого шлема
Australian Open, Qualification WTA
14 января 2026 • начало в 02:10
Завершен
Justina Mikulskyte
1 : 27:62:60:6
Анастасия Гасанова
В финале квалификации Гасанова сыграет с турчанкой Зейнеп Сёнмез (112).
В другом матче россиянка Татьяна Прозорова (173) за 2 часа 29 минут уступила испанке Гийомар Маристани (184) со счетом 2:6, 6:2, 6:7 (7:10).
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Андреева вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде
Теннис Спорт Анастасия Гасанова Женская теннисная ассоциация (WTA) Australian Open
 
