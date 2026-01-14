https://ria.ru/20260114/gasanova-2067724764.html
Гасанова вышла в финал квалификации Australian Open
Гасанова вышла в финал квалификации Australian Open - РИА Новости Спорт, 14.01.2026
Гасанова вышла в финал квалификации Australian Open
Российская теннисистка Анастасия Гасанова обыграла представительницу Литвы Юстину Микульските в матче второго круга женского квалификационного турнира Открытого РИА Новости Спорт, 14.01.2026
Гасанова вышла в финал квалификации Australian Open
Российская теннисистка Гасанова вышла в финал квалификации Australian Open