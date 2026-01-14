https://ria.ru/20260114/fis-2067807993.html
FIS поставила триколор рядом с именем горнолыжницы из России
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) поставила флаг России рядом с именем горнолыжницы Юлии Плешковой в текстовой трансляции соревнований на РИА Новости Спорт, 14.01.2026
