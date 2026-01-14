Рейтинг@Mail.ru
14:01 14.01.2026 (обновлено: 14:06 14.01.2026)
FIS поставила триколор рядом с именем горнолыжницы из России
FIS поставила триколор рядом с именем горнолыжницы из России
Горнолыжница Юлия Плешкова (Россия). Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) поставила флаг России рядом с именем горнолыжницы Юлии Плешковой в текстовой трансляции соревнований на своем официальном сайте.
Плешкова в среду заняла третье место в супергиганте на турнире FIS в Германии с результатом 55,94 секунды. Победу в соревнованиях одержала финка Роса Похьолайнен (55,67 секунды), второе место заняла немка Антония Райшль (отставание - 0,12).
В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. Среди горнолыжников FIS одобрила заявки Плешковой, Александра Андриенко, Семена Ефимова, Ивана Кузнецова и Екатерины Ткаченко.
Лыжная гонка на дистанцию 2x15 км на Олимпиаде в Пекине - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
В FIS объяснили отсутствие санкций в адрес США после ударов по Венесуэле
Спорт Юлия Плешкова Спортивный арбитражный суд (CAS) Горнолыжный спорт
 
