"Зенит" проиграл "Нижнему Новгороду" в матче Единой лиги ВТБ
Баскетбол
 
21:35 14.01.2026 (обновлено: 21:40 14.01.2026)
"Зенит" проиграл "Нижнему Новгороду" в матче Единой лиги ВТБ
спорт, нижний новгород, зенит (санкт-петербург)
Баскетбол, Спорт, Нижний Новгород, Зенит (Санкт-Петербург)
"Зенит" проиграл "Нижнему Новгороду" в матче Единой лиги ВТБ

Баскетболисты "Зенита" проиграли "Нижнему Новгороду" в матче Единой лиги ВТБ

Баскетбол. Единая лига ВТБ
Баскетбол. Единая лига ВТБ
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Баскетбол. Единая лига ВТБ. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Петербургский баскетбольный клуб "Зенит" проиграл "Нижнему Новгороду" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча, которая прошла в среду в Санкт-Петербурге, завершилась поражением хозяев площадки со счетом 89:99 (13:18, 21:27, 28:27, 27:27). Самым результативным игроком матча стал Айзея Вашингтон из "Нижнего Новгорода", в активе которого 28 очков. В составе хозяев больше всех очков набрал Ливай Рэндольф (18), его одноклубник Андрей Мартюк оформил дабл-дабл из 12 очков и 12 подборов.
Единая Лига ВТБ
14 января 2026 • начало в 19:30
Завершен
Зенит
89 : 99
Нижний Новгород
Календарь Турнирная таблица История встреч
Петербургский клуб с 13 победами в 20 играх идет на четвертом месте в турнирной таблице, где "Нижний Новгород" (6 побед в 21 матче) располагается на девятой позиции.
В другом матче МБА-МАИ на своей площадке уступил краснодарскому "Локомотиву-Кубани" со счетом 82:107 (24:27, 22:26, 17:27, 19:27).
11 января, 16:15
 
Баскетбол
 
Версия 2023.1 Beta
