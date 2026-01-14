Рейтинг@Mail.ru
Ульви Бабаев продлил контракт с "Динамо"
Футбол
 
17:33 14.01.2026
Ульви Бабаев продлил контракт с "Динамо"
Ульви Бабаев продлил контракт с "Динамо"
Нападающий Ульви Бабаев заключил новое соглашение с московским "Динамо", сообщается в Telegram-канале футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 14.01.2026
футбол
спорт
ульви бабаев
динамо москва
трансферы в рпл
российская премьер-лига (рпл)
спорт, ульви бабаев, динамо москва, трансферы в рпл, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Ульви Бабаев, Динамо Москва, Трансферы в РПЛ, Российская премьер-лига (РПЛ)
Ульви Бабаев продлил контракт с московским «Динамо»

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Нападающий Ульви Бабаев заключил новое соглашение с московским "Динамо", сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Контракт с 21-летним игроком действует до лета 2029 года и предусматривает опцию продления на сезон.
Бабаев является воспитанником "Динамо" и в текущем сезоне провел за "бело-голубых" 15 матчей во всех турнирах, в которых забил пять мячей. Также он выступал на правах аренды за самарские "Крылья Советов". В составе молодежной сборной России Бабаев забил три мяча в трех встречах.
Футбол
 
