Ульви Бабаев продлил контракт с "Динамо"
Нападающий Ульви Бабаев заключил новое соглашение с московским "Динамо", сообщается в Telegram-канале футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 14.01.2026
2026-01-14T17:33:00+03:00
2026-01-14T17:33:00+03:00
2026-01-14T17:34:00+03:00
футбол
спорт
ульви бабаев
динамо москва
трансферы в рпл
российская премьер-лига (рпл)
2026
