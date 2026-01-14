Форвард "Авангарда" Волков выбыл до марта из-за травмы

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Нападающий омского "Авангарда" Александр Волков внесен в список травмированных до середины марта, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
"Как и говорилось ранее, нам необходимы были дополнительные обследования для Александра. Для восстановления могла потребоваться операция, но обошлось без нее. Сроки возвращения с такой неприятной травмой всегда размытые. Наша задача, чтобы Александр подошел к играм на вылет в оптимальной форме. Верим, что он вернется на лед как можно раньше", - сказал генеральный менеджер клуба Алексей Сопин.
Волкову 28 лет, в текущем сезоне, который для него дебютный за омичей, он набрал 18 очков (9 голов + 9 передач) в 40 матчах. В КХЛ он также выступал за петербургский СКА и минское "Динамо", в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) - за клубы "Тампа-Бэй Лайтнинг" и "Анахайм Дакс".
