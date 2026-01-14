Рейтинг@Mail.ru
Форвард "Авангарда" Волков выбыл до марта из-за травмы - РИА Новости Спорт, 14.01.2026
Хоккей
 
12:52 14.01.2026 (обновлено: 12:57 14.01.2026)
Форвард "Авангарда" Волков выбыл до марта из-за травмы
Форвард "Авангарда" Волков выбыл до марта из-за травмы
Нападающий омского "Авангарда" Александр Волков внесен в список травмированных до середины марта, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной... РИА Новости Спорт, 14.01.2026
Форвард "Авангарда" Волков выбыл до марта из-за травмы

Александр Волков. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Нападающий омского "Авангарда" Александр Волков внесен в список травмированных до середины марта, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Волков получил травму 6 января в матче регулярного чемпионата против казанского "Ак Барса" (2:1).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
06 января 2026 • начало в 17:00
Завершен
Ак Барс
1 : 2
Авангард
02:35 • Владимир Алистров
(Кирилл Семенов, Александр Хмелевский)
00:43 • Майкл Маклеод
(Джозеф Чеккони, Дамир Шарипзянов)
05:32 • Дамир Шарипзянов
(Майкл Маклеод, Джозеф Чеккони)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Как и говорилось ранее, нам необходимы были дополнительные обследования для Александра. Для восстановления могла потребоваться операция, но обошлось без нее. Сроки возвращения с такой неприятной травмой всегда размытые. Наша задача, чтобы Александр подошел к играм на вылет в оптимальной форме. Верим, что он вернется на лед как можно раньше", - сказал генеральный менеджер клуба Алексей Сопин.
Волкову 28 лет, в текущем сезоне, который для него дебютный за омичей, он набрал 18 очков (9 голов + 9 передач) в 40 матчах. В КХЛ он также выступал за петербургский СКА и минское "Динамо", в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) - за клубы "Тампа-Бэй Лайтнинг" и "Анахайм Дакс".
Хоккей. КХЛ. Салават Юлаев (Уфа) - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
"Салават Юлаев" обыграл "Авангард" в матче КХЛ
Вчера, 19:06
 
ХоккейСпортАвангардКХЛ 2025-2026Александр Волков (хоккеист)
 
