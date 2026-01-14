Рейтинг@Mail.ru
Селюк сравнил новых тренеров "Спартака" и "Рубина" - РИА Новости Спорт, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
12:58 14.01.2026 (обновлено: 13:01 14.01.2026)
https://ria.ru/20260114/artiga-2067789964.html
Селюк сравнил новых тренеров "Спартака" и "Рубина"
Селюк сравнил новых тренеров "Спартака" и "Рубина" - РИА Новости Спорт, 14.01.2026
Селюк сравнил новых тренеров "Спартака" и "Рубина"
Новый главный тренер футбольного клуба "Рубин" Франк Артига является более сильным специалистом, чем новый наставник московского "Спартака" Хуан Карлос Карседо, РИА Новости Спорт, 14.01.2026
2026-01-14T12:58:00+03:00
2026-01-14T13:01:00+03:00
футбол
спорт
франк артига
дмитрий селюк
спартак москва
рубин
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951943833_0:43:1296:772_1920x0_80_0_0_6a587e403b4775273d15697ef2ca9cf9.jpg
https://ria.ru/20260105/karsedo-2066515017.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951943833_0:0:1296:972_1920x0_80_0_0_85a4846edc13d6768f6714cdf0283832.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, франк артига, дмитрий селюк, спартак москва, рубин, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Франк Артига, Дмитрий Селюк, Спартак Москва, Рубин, Российская премьер-лига (РПЛ)
Селюк сравнил новых тренеров "Спартака" и "Рубина"

Селюк назвал Артигу более сильным тренером, чем Карседо

© Фото : Социальные сети Франка АртигиФранк Артига
Франк Артига - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© Фото : Социальные сети Франка Артиги
Франк Артига. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости, Андрей Михайлов. Новый главный тренер футбольного клуба "Рубин" Франк Артига является более сильным специалистом, чем новый наставник московского "Спартака" Хуан Карлос Карседо, заявил РИА Новости агент Артиги Дмитрий Селюк.
"Рубин" 13 января объявил об уходе с поста главного тренера Рашида Рахимова. На следующий день его сменил Артига. Слухи о такой перестановке появились в конце 2025 года.
«
"Клуб в первую очередь должен был закрыть вопрос с Рахимовым, а потом уже назначать нового тренера. Они готовились не как "Спартак", который убрал тренера, а потом не знал, кого назначить", - сказал Селюк, комментируя затянувшийся процесс назначения его клиента в "Рубин".
"Спартак" 11 ноября объявил об отставке серба Деяна Станковича. До конца 2025 года исполняющим обязанности главного тренера был Вадим Романов, а 5 января новым наставником "красно-белых" стал Карседо, до этого работавший с кипрским "Пафосом".
«
"Это будет интересное противостояние испанских тренеров. При всем уважении к Карседо, Артига сильнее как тренер", - отметил собеседник агентства.
Хуан Карлос Карседо - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Работал с "тренеришкой", Неймаром и Дзюбой: кого "Спартак" выбрал тренером
5 января, 19:20
 
ФутболСпортФранк АртигаДмитрий СелюкСпартак МоскваРубинРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Трактор
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Сочи
    9
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Локомотив
    3
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    СКА
    2
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Спартак Москва
    3
    5
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Парма
    0
    0
  • Футбол
    1-й тайм
    Кельн
    Бавария
    1
    0
  • Футбол
    1-й тайм
    Интер М
    Лечче
    0
    0
  • Футбол
    14.01 23:45
    Порту
    Бенфика
  • Футбол
    1-й тайм
    Альбасете
    Реал Мадрид
    0
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала