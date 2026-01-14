https://ria.ru/20260114/artiga-2067789964.html
Селюк сравнил новых тренеров "Спартака" и "Рубина"
Селюк сравнил новых тренеров "Спартака" и "Рубина" - РИА Новости Спорт, 14.01.2026
Селюк сравнил новых тренеров "Спартака" и "Рубина"
Новый главный тренер футбольного клуба "Рубин" Франк Артига является более сильным специалистом, чем новый наставник московского "Спартака" Хуан Карлос Карседо, РИА Новости Спорт, 14.01.2026
2026-01-14T12:58:00+03:00
2026-01-14T12:58:00+03:00
2026-01-14T13:01:00+03:00
футбол
спорт
франк артига
дмитрий селюк
спартак москва
рубин
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951943833_0:43:1296:772_1920x0_80_0_0_6a587e403b4775273d15697ef2ca9cf9.jpg
https://ria.ru/20260105/karsedo-2066515017.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951943833_0:0:1296:972_1920x0_80_0_0_85a4846edc13d6768f6714cdf0283832.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, франк артига, дмитрий селюк, спартак москва, рубин, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Франк Артига, Дмитрий Селюк, Спартак Москва, Рубин, Российская премьер-лига (РПЛ)
Селюк сравнил новых тренеров "Спартака" и "Рубина"
Селюк назвал Артигу более сильным тренером, чем Карседо