Новый тренер "Реала" рассказал, как Моуринью повлиял на него

"Вчера днем ​​мне сообщили, что Хаби и клуб расстаются, и что я возьму на себя ответственность за первую команду. В этом клубе главное – победы, победы и еще раз победы. Это в нашем ДНК. Именно это позволяет пополнять нам коллекцию трофеев. Когда я был игроком, я перенял эти ценности в раздевалке; это самое важное. Это моя страсть", - приводит слова Арбелоа Marca.