Новый тренер "Реала" рассказал, как Моуринью повлиял на него - РИА Новости Спорт, 13.01.2026
17:13 13.01.2026
Новый тренер "Реала" рассказал, как Моуринью повлиял на него
Новый тренер "Реала" рассказал, как Моуринью повлиял на него
Главный тренер "Реала" Альваро Арбелоа на первой пресс-конференции после назначения отдал должное бывшему тренеру мадридского клуба Жозе Моуринью, но признался, РИА Новости Спорт, 13.01.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЖозе Моуринью
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Жозе Моуринью. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Главный тренер "Реала" Альваро Арбелоа на первой пресс-конференции после назначения отдал должное бывшему тренеру мадридского клуба Жозе Моуринью, но признался, что хотел бы пойти собственным путем в новой должности.
В понедельник "Реал" отправил в отставку Хаби Алонсо, работавшего в клубе с мая. Его сменил работавший ранее с молодежной командой "сливочных" Арбелоа.
"Вчера днем ​​мне сообщили, что Хаби и клуб расстаются, и что я возьму на себя ответственность за первую команду. В этом клубе главное – победы, победы и еще раз победы. Это в нашем ДНК. Именно это позволяет пополнять нам коллекцию трофеев. Когда я был игроком, я перенял эти ценности в раздевалке; это самое важное. Это моя страсть", - приводит слова Арбелоа Marca.
Арбелоа в качестве игрока вернулся в "Реал" в 2009 году из английского "Ливерпуля" и играл под руководством Моуринью. Под руководством португальца клуб выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, а также трижды дошел до полуфинала Лиги чемпионов.
"Я не разговаривал с ним. Для меня было большой честью тренироваться под его руководством, он оказал на меня огромное влияние. Но буду собой: я не боюсь неудач, но если бы я попытался быть похожим на Моуринью, я бы потерпел сокрушительный провал", - добавил он.
ФутболСпортИспанияЖозе МоуриньюАльваро АрбелоаХаби АлонсоРеал МадридЛиверпульСуперкубок ИспанииЛига чемпионов 2025-2026
 
