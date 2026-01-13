Галлан ушел с поста главного тренера "Шанхайских драконов"

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Канадец Жерар Галлан покинул пост главного тренера "Шанхайских драконов" по состоянию здоровья, сообщается в Telegram-канале китайского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Исполнять обязанности главного тренера "Шанхайских драконов" будет ассистент Галлана Майк Келли.
Галлан возглавил "Шанхайских драконов" летом 2025 года. После 43 игр регулярного чемпионата клуб с 43 очками занимает девятое место в таблице Западной конференции, одержав 17 побед и потерпев 26 поражений.
"К сожалению, в последние недели мое самочувствие не позволяло мне полноценно исполнять свои обязанности. В такой ситуации я посчитал правильным оставить свой пост. Мы посовещались с руководством и расстались друзьями. Я верю, что команда сможет с честью выйти из той непростой ситуации, которая сложилась на данный момент", - заявил Галлан.
Галлану 62 года. До "Шанхайских драконов" специалист являлся главным тренером клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" (2021-2023). Канадец также возглавлял "Коламбус Блю Джекетс" (2003-2007), "Флориду Пантерз" (2014-2017) и "Вегас Голден Найтс" (2017-2020). Сборная Канады под руководством Галлана дважды брала золото чемпионата мира (2007, 2021). В 2018 году специалист получил "Джек Адамс Эворд" как лучший тренер по итогам регулярного чемпионата НХЛ.
