09:33 13.01.2026 (обновлено: 09:40 13.01.2026)
Галлан ушел с поста главного тренера "Шанхайских драконов"
Галлан ушел с поста главного тренера "Шанхайских драконов"
Галлан ушел с поста главного тренера "Шанхайских драконов"

Галлан ушел с поста главного тренера "Шанхайских драконов" по состоянию здоровья

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Канадец Жерар Галлан покинул пост главного тренера "Шанхайских драконов" по состоянию здоровья, сообщается в Telegram-канале китайского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Исполнять обязанности главного тренера "Шанхайских драконов" будет ассистент Галлана Майк Келли.
"Шанхайские драконы" расторгли контракт с Немировски
8 декабря 2025, 20:58
"Шанхайские драконы" расторгли контракт с Немировски
8 декабря 2025, 20:58
Галлан возглавил "Шанхайских драконов" летом 2025 года. После 43 игр регулярного чемпионата клуб с 43 очками занимает девятое место в таблице Западной конференции, одержав 17 побед и потерпев 26 поражений.
"К сожалению, в последние недели мое самочувствие не позволяло мне полноценно исполнять свои обязанности. В такой ситуации я посчитал правильным оставить свой пост. Мы посовещались с руководством и расстались друзьями. Я верю, что команда сможет с честью выйти из той непростой ситуации, которая сложилась на данный момент", - заявил Галлан.
Галлану 62 года. До "Шанхайских драконов" специалист являлся главным тренером клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" (2021-2023). Канадец также возглавлял "Коламбус Блю Джекетс" (2003-2007), "Флориду Пантерз" (2014-2017) и "Вегас Голден Найтс" (2017-2020). Сборная Канады под руководством Галлана дважды брала золото чемпионата мира (2007, 2021). В 2018 году специалист получил "Джек Адамс Эворд" как лучший тренер по итогам регулярного чемпионата НХЛ.
Шанхай Дрэгонс (Шанхай) - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
"Шанхайские драконы" подписали контракт с экс-защитником НХЛ
20 октября 2025, 00:43
 
ХоккейЖерар ГалланСпортШанхайские драконыКХЛ 2025-2026Коламбус Блю ДжекетсНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
