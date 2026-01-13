Рейтинг@Mail.ru
Финалист Кубка Стэнли стал главным тренером "Коламбуса"
Хоккей
Хоккей
 
01:52 13.01.2026 (обновлено: 02:32 13.01.2026)
Финалист Кубка Стэнли стал главным тренером "Коламбуса"
Финалист Кубка Стэнли стал главным тренером "Коламбуса" - РИА Новости Спорт, 13.01.2026
Финалист Кубка Стэнли стал главным тренером "Коламбуса"
Дин Эвасон покинул пост главного тренера "Коламбус Блю Джекетс", сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Финалист Кубка Стэнли стал главным тренером "Коламбуса"

Финалист Кубка Стэнли Боунесс стал новым главным тренером "Коламбуса"

© пресс-служба клуба "Даллас Старз"Рик Боунесс
Рик Боунесс - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© пресс-служба клуба "Даллас Старз"
Рик Боунесс. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Дин Эвасон покинул пост главного тренера "Коламбус Блю Джекетс", сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Также команду покинул его помощник Стив Маккарти. 61-летний Эвасон возглавлял команду с июля 2024 года, до этого он тренировал в НХЛ "Миннесоту Уайлд".
На посту главного тренера его сменил Рик Боунесс, который в сезоне-2019/20 довел "Даллас" до финала Кубка Стэнли. Также 70-летний специалист возглавлял "Виннипег Джетс", "Бостон Брюинз", "Оттаву Сенаторз", "Нью-Йорк Айлендерс", "Финикс Койотиз" и "Виннипег Джетс".
В текущем сезоне "Коламбус" занимает последнее, восьмое место в таблице Столичного дивизиона, набрав в 45 матчах 45 очков.
