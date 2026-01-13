Финалист Кубка Стэнли стал главным тренером "Коламбуса"

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Дин Эвасон покинул пост главного тренера "Коламбус Блю Джекетс", сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В текущем сезоне "Коламбус" занимает последнее, восьмое место в таблице Столичного дивизиона, набрав в 45 матчах 45 очков.