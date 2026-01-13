https://ria.ru/20260113/trener-2067490515.html
Финалист Кубка Стэнли стал главным тренером "Коламбуса"
Дин Эвасон покинул пост главного тренера "Коламбус Блю Джекетс", сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 13.01.2026
Финалист Кубка Стэнли Боунесс стал новым главным тренером "Коламбуса"