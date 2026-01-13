Рейтинг@Mail.ru
Горнолыжница Ткаченко не смогла квалифицироваться во вторую попытку на КМ
22:55 13.01.2026
Горнолыжница Ткаченко не смогла квалифицироваться во вторую попытку на КМ
Горнолыжница Ткаченко не смогла квалифицироваться во вторую попытку на КМ
Российская горнолыжница Екатерина Ткаченко не смогла квалифицироваться во вторую попытку соревнований по слалому на этапе Кубка мира в Флахау (Австрия). РИА Новости Спорт, 13.01.2026
Горнолыжница Ткаченко не смогла квалифицироваться во вторую попытку на КМ

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Российская горнолыжница Екатерина Ткаченко не смогла квалифицироваться во вторую попытку соревнований по слалому на этапе Кубка мира в Флахау (Австрия).
В первом заезде Ткаченко совершила ошибку, не пройдя ворота. Ее время не было зачтено. После первой попытки лидировала двукратная олимпийская чемпионка по горнолыжному спорту американка Микаэла Шиффрин.
В октябре FIS оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. Среди горнолыжников FIS одобрила заявки Юлии Плешковой, Александра Андриенко, Семена Ефимова, Ивана Кузнецова и Ткаченко.
