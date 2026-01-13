https://ria.ru/20260113/tkachenko-2067694024.html
Горнолыжница Ткаченко не смогла квалифицироваться во вторую попытку на КМ
Российская горнолыжница Екатерина Ткаченко не смогла квалифицироваться во вторую попытку соревнований по слалому на этапе Кубка мира в Флахау (Австрия). РИА Новости Спорт, 13.01.2026
2026-01-13T22:55:00+03:00
