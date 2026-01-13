Капитан "Спартака" пообещал исправить турнирное положение

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости, Андрей Михайлов. Капитан московского футбольного клуба "Спартак" Роман Зобнин заявил, что команда не оглядывается на прошлые результаты и намерена исправить положение клуба в весенней части сезона.
"Спартак" ушел на зимнюю паузу на шестом месте, набрав 29 очков за 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ). "Красно-белые" продолжают участие в пути РПЛ Кубка России, где встретятся в полуфинале с московским "Динамо". Первый матч РПЛ после перерыва "Спартак" проведет 1 марта в гостях против "Сочи", а первая встреча с "бело-голубыми" в Кубке состоится 5 марта на стадионе динамовцев.
«
"Все, что было, - это уже история. Назад не оглядываемся. Будем исправлять ситуацию", - сказал Зобнин журналистам.
В январе "Спартак" возглавил испанский тренер Хуан Карлос Карседо, контракт с которым рассчитан до лета 2028 года. "Знаю, что Карседо работал в кипрском "Пафосе" и сотрудничал с Унаи Эмери. Все, что крутилось в интернете, именно это и знаю", - добавил полузащитник.
Зобнин перешел в московский "Спартак" из "Динамо" в июне 2016 года. 26 декабря футболист продлил контракт с "красно-белыми" до 2027 года. Всего он провел за клуб 291 матч и забил 21 мяч, с командой Зобнин стал чемпионом России и обладателем Кубка страны, а также серебряным и дважды бронзовым призером РПЛ. С 2024 года он является капитаном команды.
«
"Ничего не собирался менять. Я люблю "Спартак". Приехал в офис - и в этот же день продлили контракт. Готов завершить карьеру в "Спартаке", - подчеркнул Зобнин.
