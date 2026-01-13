Рейтинг@Mail.ru
Капитан "Спартака" пообещал исправить турнирное положение
Футбол
 
11:38 13.01.2026
Капитан "Спартака" пообещал исправить турнирное положение
Капитан "Спартака" пообещал исправить турнирное положение - РИА Новости Спорт, 13.01.2026
Капитан "Спартака" пообещал исправить турнирное положение
Капитан московского футбольного клуба "Спартак" Роман Зобнин заявил, что команда не оглядывается на прошлые результаты и намерена исправить положение клуба в... РИА Новости Спорт, 13.01.2026
футбол
спорт
россия
карлос карседо
унаи эмери
роман зобнин
динамо москва
спартак москва
россия
спорт, россия, карлос карседо, унаи эмери, роман зобнин, динамо москва, спартак москва, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Россия, Карлос Карседо, Унаи Эмери, Роман Зобнин, Динамо Москва, Спартак Москва, Российская премьер-лига (РПЛ)
Капитан "Спартака" пообещал исправить турнирное положение

Зобнин заявил, что "Спартак" исправит турнирное положение весной

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРоман Зобнин
Роман Зобнин - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Роман Зобнин. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости, Андрей Михайлов. Капитан московского футбольного клуба "Спартак" Роман Зобнин заявил, что команда не оглядывается на прошлые результаты и намерена исправить положение клуба в весенней части сезона.
"Спартак" ушел на зимнюю паузу на шестом месте, набрав 29 очков за 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ). "Красно-белые" продолжают участие в пути РПЛ Кубка России, где встретятся в полуфинале с московским "Динамо". Первый матч РПЛ после перерыва "Спартак" проведет 1 марта в гостях против "Сочи", а первая встреча с "бело-голубыми" в Кубке состоится 5 марта на стадионе динамовцев.
Хуан Карлос Карседо - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Работал с "тренеришкой", Неймаром и Дзюбой: кого "Спартак" выбрал тренером
5 января, 19:20
«
"Все, что было, - это уже история. Назад не оглядываемся. Будем исправлять ситуацию", - сказал Зобнин журналистам.
В январе "Спартак" возглавил испанский тренер Хуан Карлос Карседо, контракт с которым рассчитан до лета 2028 года. "Знаю, что Карседо работал в кипрском "Пафосе" и сотрудничал с Унаи Эмери. Все, что крутилось в интернете, именно это и знаю", - добавил полузащитник.
Зобнин перешел в московский "Спартак" из "Динамо" в июне 2016 года. 26 декабря футболист продлил контракт с "красно-белыми" до 2027 года. Всего он провел за клуб 291 матч и забил 21 мяч, с командой Зобнин стал чемпионом России и обладателем Кубка страны, а также серебряным и дважды бронзовым призером РПЛ. С 2024 года он является капитаном команды.
«
"Ничего не собирался менять. Я люблю "Спартак". Приехал в офис - и в этот же день продлили контракт. Готов завершить карьеру в "Спартаке", - подчеркнул Зобнин.
Юрий Сёмин - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Семин назвал самого быстрого футболиста в истории "Спартака"
8 января, 18:04
 
Футбол Спорт Россия Карлос Карседо Унаи Эмери Роман Зобнин Динамо Москва Спартак Москва РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
