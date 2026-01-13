Экс-пилота "Формулы-1" задержали за нападение на человека, пишут СМИ

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Экс-пилот "Формулы-1" бразилец Антонио Пиццония был задержан полицией Техаса за нападение на человека во время соревнований по картингу, сообщает Globo.

Инцидент произошел в субботу во время соревнований по картингу. Согласно опубликованной видеозаписи, один из мужчин вступил в спор с сыном Пиццонии, после чего экс-пилот нанес ему удар ногой в прыжке и попытался ударить рукой. Спор продолжился при попытках окружающих вмешаться.