Экс-пилота "Формулы-1" задержали за нападение на человека, пишут СМИ
15:08 13.01.2026
Экс-пилота "Формулы-1" задержали за нападение на человека, пишут СМИ
Экс-пилота "Формулы-1" задержали за нападение на человека, пишут СМИ
Экс-пилот "Формулы-1" бразилец Антонио Пиццония был задержан полицией Техаса за нападение на человека во время соревнований по картингу, сообщает Globo.
Экс-пилота "Формулы-1" задержали за нападение на человека, пишут СМИ

Globo: полиция в США задержала экс-пилота "Формулы-1" Пиццония за нападение

Автомобиль полиции в Техасе, США
Автомобиль полиции в Техасе, США. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Экс-пилот "Формулы-1" бразилец Антонио Пиццония был задержан полицией Техаса за нападение на человека во время соревнований по картингу, сообщает Globo.
Инцидент произошел в субботу во время соревнований по картингу. Согласно опубликованной видеозаписи, один из мужчин вступил в спор с сыном Пиццонии, после чего экс-пилот нанес ему удар ногой в прыжке и попытался ударить рукой. Спор продолжился при попытках окружающих вмешаться.
После инцидента Пиццония был задержан правоохранительными органами штата, но через несколько часов освобожден.
Пиццонии 45 лет. В "Формуле-1" он выступал с 2003 по 2005 год в составах команд "Уильямс", где также был тест-пилотом, и "Ягуар". Всего на его счету 20 этапов Гран-при. Лучший результат - седьмое место на Гран-при Германии 2004 года в Хоккенхайме. В 2006 году место Пиццони в "Уильямс" занял будущий чемпион "Формулы-1" немец Нико Росберг, после чего бразилец продолжил карьеру в других гоночных сериях.
