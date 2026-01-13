https://ria.ru/20260113/smi-2067610052.html
Экс-пилота "Формулы-1" задержали за нападение на человека, пишут СМИ
Экс-пилота "Формулы-1" задержали за нападение на человека, пишут СМИ
Экс-пилот "Формулы-1" бразилец Антонио Пиццония был задержан полицией Техаса за нападение на человека во время соревнований по картингу, сообщает Globo. РИА Новости Спорт, 13.01.2026
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Экс-пилот "Формулы-1" бразилец Антонио Пиццония был задержан полицией Техаса за нападение на человека во время соревнований по картингу, сообщает Globo.
Инцидент произошел в субботу во время соревнований по картингу. Согласно опубликованной видеозаписи, один из мужчин вступил в спор с сыном Пиццонии, после чего экс-пилот нанес ему удар ногой в прыжке и попытался ударить рукой. Спор продолжился при попытках окружающих вмешаться.
После инцидента Пиццония был задержан правоохранительными органами штата, но через несколько часов освобожден.
Пиццонии 45 лет. В "Формуле-1" он выступал с 2003 по 2005 год в составах команд "Уильямс
", где также был тест-пилотом, и "Ягуар". Всего на его счету 20 этапов Гран-при. Лучший результат - седьмое место на Гран-при Германии
2004 года в Хоккенхайме. В 2006 году место Пиццони в "Уильямс" занял будущий чемпион "Формулы-1" немец Нико Росберг
, после чего бразилец продолжил карьеру в других гоночных сериях.