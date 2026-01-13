Сизерон пригрозил судом Пападакис из-за слов о нем в книге

Мемуары Пападакис выходят 15 января. В ней фигуристка написала, что ее партнер часто вел себя властно, требовательно и критично, из-за чего она воздерживалась от катания с ним без присмотра тренера.

"В условиях клеветнической кампании, направленной против меня, я хочу выразить свое непонимание и несогласие с терминами, используемыми для моего описания", - заявил Сизерон, добавив, что оставляет за собой право предпринять все необходимые юридические действия для защиты репутации.