Сизерон пригрозил судом Пападакис из-за слов о нем в книге
Сизерон пригрозил судом Пападакис из-за слов о нем в книге
Олимпийский чемпион 2022 года в танцах на льду француз Гийом Сизерон пригрозил судом своей бывшей партнерше Габриэле Пападакис из-за слов о нем в ее книге,
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости.
Олимпийский чемпион 2022 года в танцах на льду француз Гийом Сизерон пригрозил судом своей бывшей партнерше Габриэле Пападакис из-за слов о нем в ее книге, сообщает L'Equipe
со ссылкой на заявление спортсмена.
Мемуары Пападакис выходят 15 января. В ней фигуристка написала, что ее партнер часто вел себя властно, требовательно и критично, из-за чего она воздерживалась от катания с ним без присмотра тренера.
Сизерон
заявил, что направит официальное уведомление всем сторонам, причастным к созданию книги Пападакис, которая, по его словам, содержит ложную информацию о нем, в том числе заявления, которые он никогда не делал, и которые он считает серьезными.
"В условиях клеветнической кампании, направленной против меня, я хочу выразить свое непонимание и несогласие с терминами, используемыми для моего описания", - заявил Сизерон, добавив, что оставляет за собой право предпринять все необходимые юридические действия для защиты репутации.
Сизерон и Пападакис - пятикратные чемпионы мира и Европы
, победители Олимпиады-2022, серебряные медалисты Игр-2018. В марте 2025 года Сизерон объявил о возвращении в профессиональный спорт после трехлетнего перерыва с новой партнершей - Лоранс Фурнье-Бодри.