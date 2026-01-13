Рейтинг@Mail.ru
Сизерон пригрозил судом Пападакис из-за слов о нем в книге
Фигурное катание
 
23:32 13.01.2026 (обновлено: 00:07 14.01.2026)
Сизерон пригрозил судом Пападакис из-за слов о нем в книге
Сизерон пригрозил судом Пападакис из-за слов о нем в книге - РИА Новости Спорт, 14.01.2026
Сизерон пригрозил судом Пападакис из-за слов о нем в книге
Олимпийский чемпион 2022 года в танцах на льду француз Гийом Сизерон пригрозил судом своей бывшей партнерше Габриэле Пападакис из-за слов о нем в ее книге,... РИА Новости Спорт, 14.01.2026
фигурное катание
спорт
гийом сизерон
габриэлла пападакис
Сизерон пригрозил судом Пападакис из-за слов о нем в книге

Сизерон пригрозил судом бывшей партнерше Пападакис из-за слов о нем в ее книге

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Олимпийский чемпион 2022 года в танцах на льду француз Гийом Сизерон пригрозил судом своей бывшей партнерше Габриэле Пападакис из-за слов о нем в ее книге, сообщает L'Equipe со ссылкой на заявление спортсмена.
Мемуары Пападакис выходят 15 января. В ней фигуристка написала, что ее партнер часто вел себя властно, требовательно и критично, из-за чего она воздерживалась от катания с ним без присмотра тренера.
Сизерон с новой партнершей может выиграть Олимпиаду, считает Авербух
8 декабря 2025, 09:24
Сизерон с новой партнершей может выиграть Олимпиаду, считает Авербух
8 декабря 2025, 09:24
Сизерон заявил, что направит официальное уведомление всем сторонам, причастным к созданию книги Пападакис, которая, по его словам, содержит ложную информацию о нем, в том числе заявления, которые он никогда не делал, и которые он считает серьезными.
"В условиях клеветнической кампании, направленной против меня, я хочу выразить свое непонимание и несогласие с терминами, используемыми для моего описания", - заявил Сизерон, добавив, что оставляет за собой право предпринять все необходимые юридические действия для защиты репутации.
Сизерон и Пападакис - пятикратные чемпионы мира и Европы, победители Олимпиады-2022, серебряные медалисты Игр-2018. В марте 2025 года Сизерон объявил о возвращении в профессиональный спорт после трехлетнего перерыва с новой партнершей - Лоранс Фурнье-Бодри.
Камила Валиева - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Валиеву дисквалифицировали за ее талант, считает Тарасова
12 января, 14:25
 
