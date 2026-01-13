Рейтинг@Mail.ru
Рашид Рахимов покинул пост главного тренера "Рубина" - РИА Новости Спорт, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
18:32 13.01.2026 (обновлено: 18:37 13.01.2026)
https://ria.ru/20260113/rubin-2067661848.html
Рашид Рахимов покинул пост главного тренера "Рубина"
Рашид Рахимов покинул пост главного тренера "Рубина" - РИА Новости Спорт, 13.01.2026
Рашид Рахимов покинул пост главного тренера "Рубина"
Рашид Рахимов покинул должность главного тренера казанского "Рубина", сообщается в Telegram-канале футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 13.01.2026
2026-01-13T18:32:00+03:00
2026-01-13T18:37:00+03:00
рашид рахимов
рубин
футбол
спорт
амкар
локомотив (москва)
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052414466_0:0:1741:979_1920x0_80_0_0_2613be457f4550937645828853692fa4.jpg
https://ria.ru/20251225/rpl-2064632470.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052414466_0:0:1577:1182_1920x0_80_0_0_931dee2e2d866c1c2556abb9e114d8b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
рашид рахимов, рубин, спорт, амкар, локомотив (москва), российская премьер-лига (рпл)
Рашид Рахимов, Рубин, Футбол, Спорт, Амкар, Локомотив (Москва), Российская премьер-лига (РПЛ)
Рашид Рахимов покинул пост главного тренера "Рубина"

Рашид Рахимов покинул пост главного тренера казанского "Рубина"

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРашид Рахимов
Рашид Рахимов - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Рашид Рахимов. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Рашид Рахимов покинул должность главного тренера казанского "Рубина", сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Руководство клуба из Татарстана приняло решение о расторжении контракта, который действовал до конца сезона-2025/26.
Рахимов возглавлял "Рубин" с апреля 2023 года. Под руководством специалиста клуб стал победителем Первой лиги в сезоне-2022/23, а также занимал восьмое и седьмое места в двух последних сезонах. До этого 60-летний специалист работал с австрийской "Адмирой", пермским "Амкаром", московским "Локомотивом", грозненским "Ахматом" и "Уфой".
"Рубин" набрал 23 очка и ушел на зимнюю паузу на седьмом месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), проиграв два последних матча.
Дмитрий Селюк - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Селюк назвал "Рубин" болотом и рассказал, кто может спасти клуб
25 декабря 2025, 15:22
 
ФутболРашид РахимовРубинСпортАмкарЛокомотив (Москва)РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Вашингтон
    Монреаль
    3
    2
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Питтсбург
    Тампа-Бэй
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Штутгарт
    Айнтрахт Фр
    3
    2
  • Футбол
    Закончен (П)
    Реал Сосьедад
    Осасуна
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Вердер
    3
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Коламбус
    Калгари
    5
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Оттава
    Ванкувер
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Сент-Луис
    Каролина
    3
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Бостон
    Детройт
    3
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала