Рашид Рахимов покинул пост главного тренера "Рубина"
Рашид Рахимов покинул должность главного тренера казанского "Рубина", сообщается в Telegram-канале футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 13.01.2026
2026-01-13T18:32:00+03:00
2026-01-13T18:32:00+03:00
2026-01-13T18:37:00+03:00
Рашид Рахимов покинул пост главного тренера казанского "Рубина"