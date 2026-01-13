Рейтинг@Mail.ru
"ПСЖ" без Сафонова сенсационно вылетел из Кубка Франции - РИА Новости Спорт, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
01:12 13.01.2026 (обновлено: 04:28 13.01.2026)
https://ria.ru/20260113/pszh-2067488094.html
"ПСЖ" без Сафонова сенсационно вылетел из Кубка Франции
"ПСЖ" без Сафонова сенсационно вылетел из Кубка Франции - РИА Новости Спорт, 13.01.2026
"ПСЖ" без Сафонова сенсационно вылетел из Кубка Франции
"Пари Сен-Жермен" проиграл "Парижу" в матче 1/16 Кубка Франции по футболу. РИА Новости Спорт, 13.01.2026
2026-01-13T01:12:00+03:00
2026-01-13T04:28:00+03:00
футбол
спорт
матвей сафонов
жонатан иконе
люка шевалье
париж
пари сен-жермен (псж)
кубок франции по футболу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043641249_0:88:1080:696_1920x0_80_0_0_dfd678e39a2437a20081564ac5195661.jpg
https://ria.ru/20260112/safonov-2067404210.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043641249_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_155553ca0c9b12fa2c7370ec182c65fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, матвей сафонов, жонатан иконе, люка шевалье, париж, пари сен-жермен (псж), кубок франции по футболу
Футбол, Спорт, Матвей Сафонов, Жонатан Иконе, Люка Шевалье, Париж, Пари Сен-Жермен (ПСЖ), Кубок Франции по футболу
"ПСЖ" без Сафонова сенсационно вылетел из Кубка Франции

"ПСЖ" без Сафонова проиграл "Парижу" и вылетел из Кубка Франции в 1/16 финала

© Соцсети "ПСЖ"Люка Шевалье
Люка Шевалье - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© Соцсети "ПСЖ"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. "Пари Сен-Жермен" проиграл "Парижу" в матче 1/16 Кубка Франции по футболу.
Встреча прошла в Париже на домашнем стадионе "ПСЖ" и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, отличился Жонатан Иконе (74-я минута). Ворота хозяев защищал Люка Шевалье.
Кубок Франции
12 января 2026 • начало в 23:10
Завершен
ПСЖ
0 : 1
ФК Париж
74‎’‎ • Жонатан Иконе
Календарь Турнирная таблица История встреч
Российский вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов пропустил матч из-за перелома левой руки, который он получил во время финала Межконтинентального кубка против бразильского "Фламенго" (1:1, 2:1 - по пенальти). В той встрече Сафонов отразил подряд четыре послематчевых 11-метровых удара, два из которых - уже с травмой.
Соперник "Парижа" по следующему раунду станет известен по итогам жеребьевки, которая состоится 13 января.
"ПСЖ" является действующим обладателем Кубка Франции, клуб выигрывал трофей рекордные 16 раз.
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Сафонов написал заявление на бывшую жену в полицию
12 января, 16:21
 
ФутболСпортМатвей СафоновЖонатан ИконеЛюка ШевальеПарижПари Сен-Жермен (ПСЖ)Кубок Франции по футболу
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Вашингтон
    Монреаль
    3
    2
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Питтсбург
    Тампа-Бэй
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Штутгарт
    Айнтрахт Фр
    3
    2
  • Футбол
    Закончен (П)
    Реал Сосьедад
    Осасуна
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Вердер
    3
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Коламбус
    Калгари
    5
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Оттава
    Ванкувер
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Сент-Луис
    Каролина
    3
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Бостон
    Детройт
    3
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала