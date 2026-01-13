"ПСЖ" без Сафонова сенсационно вылетел из Кубка Франции

Встреча прошла в Париже на домашнем стадионе "ПСЖ" и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, отличился Жонатан Иконе (74-я минута). Ворота хозяев защищал Люка Шевалье.

Российский вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов пропустил матч из-за перелома левой руки, который он получил во время финала Межконтинентального кубка против бразильского "Фламенго" (1:1, 2:1 - по пенальти). В той встрече Сафонов отразил подряд четыре послематчевых 11-метровых удара, два из которых - уже с травмой.