"ПСЖ" без Сафонова сенсационно вылетел из Кубка Франции

Российский вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов пропустил матч из-за перелома левой руки, который он получил во время финала Межконтинентального кубка против бразильского "Фламенго" (1:1, 2:1 - по пенальти). В той встрече Сафонов отразил подряд четыре послематчевых 11-метровых удара, два из которых - уже с травмой.
Соперник "Парижа" по следующему раунду станет известен по итогам жеребьевки, которая состоится 13 января.
"ПСЖ" является действующим обладателем Кубка Франции, клуб выигрывал трофей рекордные 16 раз.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
r-sport.internet@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.