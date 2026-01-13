https://ria.ru/20260113/ofsayt-2067689613.html
УЕФА и британские федерации футбола не поддержали изменения правила офсайда
УЕФА и британские федерации футбола не поддержали изменения правила офсайда - РИА Новости Спорт, 13.01.2026
УЕФА и британские федерации футбола не поддержали изменения правила офсайда
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и федерации футбола Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии не поддерживают изменения правила о положении... РИА Новости Спорт, 13.01.2026
2026-01-13T22:16:00+03:00
2026-01-13T22:16:00+03:00
2026-01-13T22:16:00+03:00
футбол
в мире
уэльс
англия
шотландия
арсен венгер
арсенал (лондон)
союз европейских футбольных ассоциаций (уефа)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042273580_0:333:1080:941_1920x0_80_0_0_14af53df810f04f7027d8ed52f708045.jpg
https://ria.ru/20260113/futbol-2067680455.html
https://ria.ru/20260113/karera-2067487282.html
уэльс
англия
шотландия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042273580_0:232:1080:1042_1920x0_80_0_0_3a91de34da128d8d851e723b0ec04337.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, уэльс, англия, шотландия, арсен венгер, арсенал (лондон), союз европейских футбольных ассоциаций (уефа), международная федерация футбола (фифа)
Футбол, В мире, Уэльс, Англия, Шотландия, Арсен Венгер, Арсенал (Лондон), Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Международная федерация футбола (ФИФА)
УЕФА и британские федерации футбола не поддержали изменения правила офсайда
The Times: УЕФА и британские федерации не поддержали изменения правила офсайда
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и федерации футбола Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии не поддерживают изменения правила о положении "вне игры", сообщает The Times.
Весной СМИ сообщали, что Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) может изменить правила определения офсайда и начать фиксировать его только в том случае, если футболист атакующей команды опережает последнего игрока соперника всем телом. По нынешним правилам, для определения положения "вне игры" достаточно, чтобы атакующий футболист любой игровой частью тела опережал защитника.
УЕФА и четыре федерации считают возможное изменение правила слишком радикальным, и что оно приведет к более глубокой игре в обороне. Ожидается, что организации в качестве компромисса предложат фиксировать офсайд только в том случае, если любая часть торса атакующего футболиста находится впереди защитника, при этом ноги и голова в данном случае не будут учитываться при фиксации положения "вне игры".
Отмечается, что правило в любом случае не будет введено до чемпионата мира, который состоится летом 2026 года в США
, Канаде
и Мексике
, и должно пройти тестирование.
Новое правило впервые было предложено бывшим тренером лондонского "Арсенала
" французом Арсеном Венгером
, занимающим пост руководителя отдела глобального развития футбола Международной федерации футбола (ФИФА)
. IFAB
рассмотрит "правило Венгера" 20 января на ежегодном совещании в Лондоне
, а затем на генеральной ассамблее в Уэльсе
в феврале. В случае одобрения новую трактовку офсайда начнут применять с сезона-2026/27.