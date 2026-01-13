Рейтинг@Mail.ru
Футбол
 
22:16 13.01.2026
УЕФА и британские федерации футбола не поддержали изменения правила офсайда
футбол
в мире
уэльс
англия
шотландия
арсен венгер
арсенал (лондон)
союз европейских футбольных ассоциаций (уефа)
уэльс
англия
шотландия
в мире, уэльс, англия, шотландия, арсен венгер, арсенал (лондон), союз европейских футбольных ассоциаций (уефа), международная федерация футбола (фифа)
Футбол, В мире, Уэльс, Англия, Шотландия, Арсен Венгер, Арсенал (Лондон), Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Международная федерация футбола (ФИФА)
The Times: УЕФА и британские федерации не поддержали изменения правила офсайда

© Соцсети ЛЧМяч Лиги чемпионов УЕФА
Мяч Лиги чемпионов УЕФА - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© Соцсети ЛЧ
Мяч Лиги чемпионов УЕФА. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и федерации футбола Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии не поддерживают изменения правила о положении "вне игры", сообщает The Times.
Весной СМИ сообщали, что Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) может изменить правила определения офсайда и начать фиксировать его только в том случае, если футболист атакующей команды опережает последнего игрока соперника всем телом. По нынешним правилам, для определения положения "вне игры" достаточно, чтобы атакующий футболист любой игровой частью тела опережал защитника.
Укладка газонного покрытия на стадионе - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Матч Бундеслиги отменили из-за оттепели
Вчера, 20:39
УЕФА и четыре федерации считают возможное изменение правила слишком радикальным, и что оно приведет к более глубокой игре в обороне. Ожидается, что организации в качестве компромисса предложат фиксировать офсайд только в том случае, если любая часть торса атакующего футболиста находится впереди защитника, при этом ноги и голова в данном случае не будут учитываться при фиксации положения "вне игры".
Отмечается, что правило в любом случае не будет введено до чемпионата мира, который состоится летом 2026 года в США, Канаде и Мексике, и должно пройти тестирование.
Новое правило впервые было предложено бывшим тренером лондонского "Арсенала" французом Арсеном Венгером, занимающим пост руководителя отдела глобального развития футбола Международной федерации футбола (ФИФА). IFAB рассмотрит "правило Венгера" 20 января на ежегодном совещании в Лондоне, а затем на генеральной ассамблее в Уэльсе в феврале. В случае одобрения новую трактовку офсайда начнут применять с сезона-2026/27.
Мамаду Сако - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Экс-футболист "ПСЖ" и "Ливерпуля" завершил карьеру
Вчера, 01:05
 
ФутболВ миреУэльсАнглияШотландияАрсен ВенгерАрсенал (Лондон)Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)Международная федерация футбола (ФИФА)
 
