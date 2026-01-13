УЕФА и британские федерации футбола не поддержали изменения правила офсайда

Весной СМИ сообщали, что Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) может изменить правила определения офсайда и начать фиксировать его только в том случае, если футболист атакующей команды опережает последнего игрока соперника всем телом. По нынешним правилам, для определения положения "вне игры" достаточно, чтобы атакующий футболист любой игровой частью тела опережал защитника.

УЕФА и четыре федерации считают возможное изменение правила слишком радикальным, и что оно приведет к более глубокой игре в обороне. Ожидается, что организации в качестве компромисса предложат фиксировать офсайд только в том случае, если любая часть торса атакующего футболиста находится впереди защитника, при этом ноги и голова в данном случае не будут учитываться при фиксации положения "вне игры".