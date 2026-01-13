Депутат Госдумы призвал МОК признать свои ошибки и вернуть россиян на Игры

«

"Спортсмены должны объединяться по спортивному признаку. Если ты соответствуешь критериям спортсмена, МОК должен отстаивать твои интересы. А паспорт, национальность не должны иметь значения. Ты, как спортсмен, не должен нести ответственность за действия глав государств. А МОК должен оказывать поддержку и защищать тебя. Наши спортсмены должны быть возвращены на спортивные арены без ограничений. Верните все права нашим спортсменам и ОКР!" - добавил собеседник агентства.