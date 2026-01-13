Рейтинг@Mail.ru
Депутат Госдумы призвал МОК признать свои ошибки и вернуть россиян на Игры
16:11 13.01.2026
Депутат Госдумы призвал МОК признать свои ошибки и вернуть россиян на Игры
Депутат Госдумы призвал МОК признать свои ошибки и вернуть россиян на Игры

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил РИА Новости, что Международный олимпийский комитет (МОК) должен исправить ошибки, допущенные по отношению к россиянам при предыдущем руководстве.
Ранее в пресс-службе МОК заявили РИА новости, что организация не планирует вводить санкции против спортсменов из США после ударов армии страны по Венесуэле из-за принципа невмешательства в политику и с целью обеспечения участия спортсменов в Олимпийских играх независимо от места рождения.
"МОК декларирует сейчас невмешательство в политику. Тогда они должны признать свои прошлые ошибки, допущенные при предыдущем руководстве, и исправить их. Отменить решение об исключении наших спортсменов из олимпийской семьи, о том, что забрали аккредитацию у ОКР. Наши спортсмены, тренеры, спортивные чиновники являются санкционными до сих пор. МОК не должен заниматься политикой. Он должен объединять народы независимо от национальности, цвета кожи, вероисповедания", - сказал Свищев.
«
"Спортсмены должны объединяться по спортивному признаку. Если ты соответствуешь критериям спортсмена, МОК должен отстаивать твои интересы. А паспорт, национальность не должны иметь значения. Ты, как спортсмен, не должен нести ответственность за действия глав государств. А МОК должен оказывать поддержку и защищать тебя. Наши спортсмены должны быть возвращены на спортивные арены без ограничений. Верните все права нашим спортсменам и ОКР!" - добавил собеседник агентства.
Ближайшие Олимпийские игры пройдут 6-22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо. Ранее глава МОК Кирсти Ковентри заявила, что россияне смогут выступать на Играх только в нейтральном статусе даже в случае окончания СВО к моменту начала соревнований. В настоящий момент приглашения на Олимпиаду получили фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян и ски-альпинист Никита Филиппов, которые уже их приняли, а также шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова.
