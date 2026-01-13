Рейтинг@Mail.ru
"Ситуации несопоставимы": МОК признал разницу подходов к США и России - РИА Новости Спорт, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:59 13.01.2026
https://ria.ru/20260113/mok-2067573888.html
"Ситуации несопоставимы": МОК признал разницу подходов к США и России
"Ситуации несопоставимы": МОК признал разницу подходов к США и России - РИА Новости Спорт, 13.01.2026
"Ситуации несопоставимы": МОК признал разницу подходов к США и России
Международный олимпийский комитет (МОК) считает несопоставимыми ситуации с Россией и США в вопросе отстранения от участия в Олимпийских играх, заявили РИА... РИА Новости Спорт, 13.01.2026
2026-01-13T12:59:00+03:00
2026-01-13T12:59:00+03:00
международный олимпийский комитет (мок)
олимпийский комитет россии (окр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772190046_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b0d779076e733503620869b3e0014312.jpg
https://ria.ru/20260113/mok-2067572526.html
https://ria.ru/20260107/ssha-2066725654.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772190046_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_edf40ea084161ff3c2da3df0d0a1287c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
международный олимпийский комитет (мок), олимпийский комитет россии (окр)
Международный олимпийский комитет (МОК), Олимпийский комитет России (ОКР)
"Ситуации несопоставимы": МОК признал разницу подходов к США и России

МОК назвал несопоставимыми ситуации США и России в контексте санкций

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПодготовка Пекина к Олимпийским играм 2022
Подготовка Пекина к Олимпийским играм 2022 - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Международный олимпийский комитет (МОК) считает несопоставимыми ситуации с Россией и США в вопросе отстранения от участия в Олимпийских играх, заявили РИА Новости в пресс-службе организации.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Олимпийский флаг - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
МОК после удара США по Венесуэле заявил, что не вмешивается в политику
Вчера, 12:55
В МОК подчеркнули, что отстранение Олимпийского комитета России (ОКР) связано с включением им в свой состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей 5 октября 2023 года.
«
"Следовательно, эти две ситуации несопоставимы. Это было подтверждено Спортивным арбитражным судом (CAS), который в своем решении от 23 февраля 2024 года заявил следующее: "Ссылки ОКР на конфликты вокруг территории Кашмира, конфликты вокруг территории Нагорного Карабаха и конфликты в Палестине неуместны, поскольку эти ситуации существенно отличаются от настоящего дела. В отличие от настоящего дела, соответствующие НОК не расширяли свою юрисдикцию на территорию другого НОК или за пределы своей собственной юрисдикции", - сообщили в НОК.
Олимпийские игры пройдут 6-22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо. В настоящий момент приглашения на Игры получили фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян, ски-альпинист Никита Филиппов, которые уже их приняли, а также шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова. Ранее глава МОК Кирсти Ковентри заявила, что россияне смогут выступать на Играх только в нейтральном статусе даже в случае окончания СВО к моменту начала соревнований.
Американский болельщик во время финала слоупстайла на соревнованиях по сноуборду - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
"Это другое" лицемерие Запада: почему США за Венесуэлу ничего не будет
7 января, 12:10
 
Международный олимпийский комитет (МОК)Олимпийский комитет России (ОКР)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Вашингтон
    Монреаль
    3
    2
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Питтсбург
    Тампа-Бэй
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Штутгарт
    Айнтрахт Фр
    3
    2
  • Футбол
    Закончен (П)
    Реал Сосьедад
    Осасуна
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Вердер
    3
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Коламбус
    Калгари
    5
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Оттава
    Ванкувер
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Сент-Луис
    Каролина
    3
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Бостон
    Детройт
    3
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала