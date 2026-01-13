"Ситуации несопоставимы": МОК признал разницу подходов к США и России

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Международный олимпийский комитет (МОК) считает несопоставимыми ситуации с Россией и США в вопросе отстранения от участия в Олимпийских играх, заявили РИА Новости в пресс-службе организации.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
В МОК подчеркнули, что отстранение Олимпийского комитета России (ОКР) связано с включением им в свой состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей 5 октября 2023 года.
«
"Следовательно, эти две ситуации несопоставимы. Это было подтверждено Спортивным арбитражным судом (CAS), который в своем решении от 23 февраля 2024 года заявил следующее: "Ссылки ОКР на конфликты вокруг территории Кашмира, конфликты вокруг территории Нагорного Карабаха и конфликты в Палестине неуместны, поскольку эти ситуации существенно отличаются от настоящего дела. В отличие от настоящего дела, соответствующие НОК не расширяли свою юрисдикцию на территорию другого НОК или за пределы своей собственной юрисдикции", - сообщили в НОК.
Олимпийские игры пройдут 6-22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо. В настоящий момент приглашения на Игры получили фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян, ски-альпинист Никита Филиппов, которые уже их приняли, а также шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова. Ранее глава МОК Кирсти Ковентри заявила, что россияне смогут выступать на Играх только в нейтральном статусе даже в случае окончания СВО к моменту начала соревнований.