МОК после удара США по Венесуэле заявил, что не вмешивается в политику

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Международный олимпийский комитет (МОК) не планирует вводить санкции против спортсменов из США после ударов армии страны по Венесуэле из-за принципа невмешательства в политику и с целью обеспечения участия спортсменов в Олимпийских играх независимо от места рождения, заявили РИА Новости в пресс-службе организации.

США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.

« "В мире, потрясенном конфликтами и разделением, МОК твердо придерживается убеждения, что спорт должен оставаться маяком надежды - силой, которая объединяет весь мир в мирном соревновании. Это находится в самой сути олимпийского движения и исходит из основных принципов олимпизма. Это было вновь подчеркнуто исполнительным комитетом МОК в сентябре 2025 года. Как глобальная организация, МОК вынужден управлять сложной реальностью. При проведении каждых Олимпийских игр МОК должен учитывать текущий политический контекст и последние события в мире. Мы всегда успешно с этим справлялись. Способность объединять спортсменов, независимо от того, откуда они родом, является фундаментальной для будущего спортивной системы, основанной на ценностях, и по-настоящему глобального спорта, который может давать надежду миру", - отмечается в письме организации.

"По этой причине МОК не может напрямую вмешиваться в политические вопросы или конфликты между странами, так как это выходит за рамки нашей компетенции. Это сфера политики. Наша роль заключается в том, чтобы гарантировать возможность участия спортсменов в Олимпийских играх, независимо от того, откуда они родом", - также значится в документе.