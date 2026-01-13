Первый в карьере КХЛ "сухарь" Озолина помог "Нефтехимику" обыграть "Ак Барс

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Казанский "Ак Барс" проиграл нижнекамскому "Нефтехимику" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла во вторник в Казани, завершилась победой гостей со счетом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0). Шайбы забросили Григорий Селезнев (15-я минута) и Булат Шафигуллин (59). Голкипер нижнекамского клуба Ярослав Озолин отразил все 27 бросков по своим воротам. 25-летний вратарь впервые в карьере сыграл на ноль в КХЛ, на его счету 34 матча в лиге.
13 января 2026 • начало в 19:30
Завершен
14:50 • Григорий Селезнев
(Никита Хоружев)
18:48 • Булат Шафигуллин
"Нефтехимик" одержал третью победу подряд и с 49 очками идет на пятом месте в таблице Восточной конференции, где "Ак Барс" (60 баллов) занимает вторую позицию. В следующем матче нижнекамская команда 15 января на выезде встретится с казахстанским "Барысом", а казанский клуб в тот же день на выезде сыграет с хабаровским "Амуром".
В другом матче новосибирская "Сибирь" в гостях одержала волевую победу над череповецкой "Северсталью" со счетом 3:2 (0:1, 1:1, 2:0).
"Салават Юлаев" обыграл "Авангард" в матче КХЛ
Вчера, 19:06