"Детройт" торжественно вывел из обращения номер Сергея Федорова

Торжественная церемония состоялась перед матчем регулярного чемпионата между "Ред Уингз" и "Каролиной Харрикейнз" в Детройте. В рамках мероприятия под своды домашней арены "Детройта" был поднят именной стяг Федорова. Вместе с Федоровым присутствовали его жена Карина, а также дочь Александра и сын Виктор. Россиянину подарили памятный игровой свитер, а также кастомизированные белые коньки с 91-м номером.

Сергей Федоров является членом Зала хоккейной славы в Торонто. Он выступал за "Детройт" с 1990 по 2003 год и входил в "Русскую пятерку" - сочетание из пяти хоккеистов клуба 90-х годов, которое также составляли Владимир Константинов, Вячеслав Козлов, Вячеслав Фетисов и Игорь Ларионов. В стане клуба россиянин провел 908 матчей в чемпионатах НХЛ, в которых набрал 954 очка (400 голов и 554 передачи), что является шестым лучшим результатом в истории "Детройта", а также набрал 163 балла (50+113) в 162 играх плей-офф, что является третьим лучшим результатом в клубной истории. Вместе с "Ред Уингз" Федоров выиграл три Кубка Стэнли, а также стал обладателем наград "Харт Трофи" (1994 год), "Тед Линдсей Эворд" (1994) и "Селки Трофи" (1994, 1996). После ухода из клуба он играл в НХЛ за "Анахайм Майти Дакс" и "Коламбус Блю Джекетс", а в 2008 и 2009 годах выступал за "Вашингтон Кэпиталз".