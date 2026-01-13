Рейтинг@Mail.ru
"Детройт" торжественно вывел из обращения номер Сергея Федорова
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
02:30 13.01.2026 (обновлено: 03:02 13.01.2026)
"Детройт" торжественно вывел из обращения номер Сергея Федорова
"Детройт" торжественно вывел из обращения номер Сергея Федорова - РИА Новости Спорт, 13.01.2026
"Детройт" торжественно вывел из обращения номер Сергея Федорова
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Детройт Ред Уингз" официально вывел из обращения 91-й игровой номер и навсегда закрепил его за российским хоккеистом... РИА Новости Спорт, 13.01.2026
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
детройт ред уингз
сергей федоров
национальная хоккейная лига (нхл), детройт ред уингз, сергей федоров
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Детройт Ред Уингз, Сергей Федоров
"Детройт" торжественно вывел из обращения номер Сергея Федорова

"Детройт" вывел из обращения номер Федорова и поднял именной стяг россиянина

© Getty Images / Gregory ShamusСергей Федоров
Сергей Федоров - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© Getty Images / Gregory Shamus
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Детройт Ред Уингз" официально вывел из обращения 91-й игровой номер и навсегда закрепил его за российским хоккеистом Сергеем Федоровым.
Торжественная церемония состоялась перед матчем регулярного чемпионата между "Ред Уингз" и "Каролиной Харрикейнз" в Детройте. В рамках мероприятия под своды домашней арены "Детройта" был поднят именной стяг Федорова. Вместе с Федоровым присутствовали его жена Карина, а также дочь Александра и сын Виктор. Россиянину подарили памятный игровой свитер, а также кастомизированные белые коньки с 91-м номером.
Сергей Федоров является членом Зала хоккейной славы в Торонто. Он выступал за "Детройт" с 1990 по 2003 год и входил в "Русскую пятерку" - сочетание из пяти хоккеистов клуба 90-х годов, которое также составляли Владимир Константинов, Вячеслав Козлов, Вячеслав Фетисов и Игорь Ларионов. В стане клуба россиянин провел 908 матчей в чемпионатах НХЛ, в которых набрал 954 очка (400 голов и 554 передачи), что является шестым лучшим результатом в истории "Детройта", а также набрал 163 балла (50+113) в 162 играх плей-офф, что является третьим лучшим результатом в клубной истории. Вместе с "Ред Уингз" Федоров выиграл три Кубка Стэнли, а также стал обладателем наград "Харт Трофи" (1994 год), "Тед Линдсей Эворд" (1994) и "Селки Трофи" (1994, 1996). После ухода из клуба он играл в НХЛ за "Анахайм Майти Дакс" и "Коламбус Блю Джекетс", а в 2008 и 2009 годах выступал за "Вашингтон Кэпиталз".
Сергей Федоров стал девятым игроком в истории "Ред Уингз", чей игровой номер был выведен из обращения. Также он стал третьим игроком из России, чей номер был выведен из обращения клубом НХЛ. Ранее этого удостоились Павел Буре (10-й номер в "Ванкувер Кэнакс") и Сергей Зубов (56-й номер в "Даллас Старз").
Сергей Федоров - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Америка признала величие русской легенды. Следующим будет Овечкин?
19 августа 2025, 21:00
 
Хоккей Национальная хоккейная лига (НХЛ) Детройт Ред Уингз Сергей Федоров
 
Матч-центр
 
