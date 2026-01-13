Рейтинг@Mail.ru
"Мы готовы делать все ради вас: Карседо обратился к болельщикам "Спартака"
Футбол
 
19:38 13.01.2026
"Мы готовы делать все ради вас: Карседо обратился к болельщикам "Спартака"
"Мы готовы делать все ради вас: Карседо обратился к болельщикам "Спартака" - РИА Новости Спорт, 13.01.2026
"Мы готовы делать все ради вас: Карседо обратился к болельщикам "Спартака"
Новый главный тренер московского "Спартака" испанский специалист Хуан Карлос Карседо впервые после назначения обратился к болельщикам клуба Российской... РИА Новости Спорт, 13.01.2026
2026-01-13T19:38:00+03:00
2026-01-13T19:38:00+03:00
футбол
спорт
карлос карседо
унаи эмери
вадим романов
спартак москва
российская премьер-лига (рпл)
РИА Новости Спорт
2026
РИА Новости Спорт
Новости
РИА Новости Спорт
РИА Новости Спорт
спорт, карлос карседо, унаи эмери, вадим романов, спартак москва, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Карлос Карседо, Унаи Эмери, Вадим Романов, Спартак Москва, Российская премьер-лига (РПЛ)
"Мы готовы делать все ради вас: Карседо обратился к болельщикам "Спартака"

Тренер Карседо впервые после назначения обратился к болельщикам "Спартака"

Хуан Карлос Карседо
Хуан Карлос Карседо
© Mike Egerton - PA Images
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Новый главный тренер московского "Спартака" испанский специалист Хуан Карлос Карседо впервые после назначения обратился к болельщикам клуба Российской премьер-лиги (РПЛ).
Карседо был назначен главным тренером "Спартака" 5 января. Контракт с испанцем рассчитан до лета 2028 года. Ранее Карседо уже работал в "Спартаке" - в 2012 году он входил в тренерский штаб Унаи Эмери. На этом посту он сменил серба Деяна Станковича, об отставке которого было объявлено 11 ноября. В заключительных матчах осенней части сезона обязанности главного тренера команды исполнял Вадим Романов.
"Спасибо всем за теплый прием. Мы сейчас на этом прекрасном стадионе с удивительной атмосферой. Мы сделаем все, что в наших силах. Мы хотим, чтобы клуб был успешен, потому что вы этого заслуживаете. Нам нужно, чтобы вы гордились клубом. Спасибо болельщикам, скоро увидимся. Мы готовы к предсезонке. Мы готовы делать все ради вас. Спасибо", - заявил Карседо в ролике, опубликованном в Telegram-канале "красно-белых".
"Спартак" ушел на зимний перерыв на шестом месте в таблице РПЛ, набрав 29 очков в 18 матчах.
Тео Бонгонда - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Врач "Спартака" рассказал, кто из игроков присоединится к команде позднее
Вчера, 12:52
 
ФутболСпортКарлос КарседоУнаи ЭмериВадим РомановСпартак МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
