"Мы готовы делать все ради вас: Карседо обратился к болельщикам "Спартака"
Новый главный тренер московского "Спартака" испанский специалист Хуан Карлос Карседо впервые после назначения обратился к болельщикам клуба Российской... 13.01.2026
Новости
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Новый главный тренер московского "Спартака" испанский специалист Хуан Карлос Карседо впервые после назначения обратился к болельщикам клуба Российской премьер-лиги (РПЛ).
Карседо был назначен главным тренером "Спартака" 5 января. Контракт с испанцем рассчитан до лета 2028 года. Ранее Карседо уже работал в "Спартаке" - в 2012 году он входил в тренерский штаб Унаи Эмери. На этом посту он сменил серба Деяна Станковича, об отставке которого было объявлено 11 ноября. В заключительных матчах осенней части сезона обязанности главного тренера команды исполнял Вадим Романов.
"Спасибо всем за теплый прием. Мы сейчас на этом прекрасном стадионе с удивительной атмосферой. Мы сделаем все, что в наших силах. Мы хотим, чтобы клуб был успешен, потому что вы этого заслуживаете. Нам нужно, чтобы вы гордились клубом. Спасибо болельщикам, скоро увидимся. Мы готовы к предсезонке. Мы готовы делать все ради вас. Спасибо", - заявил Карседо в ролике, опубликованном в Telegram-канале "красно-белых".
"Спартак" ушел на зимний перерыв на шестом месте в таблице РПЛ, набрав 29 очков в 18 матчах.