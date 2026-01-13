"Мы готовы делать все ради вас: Карседо обратился к болельщикам "Спартака"

Карседо был назначен главным тренером "Спартака" 5 января. Контракт с испанцем рассчитан до лета 2028 года. Ранее Карседо уже работал в "Спартаке" - в 2012 году он входил в тренерский штаб Унаи Эмери. На этом посту он сменил серба Деяна Станковича, об отставке которого было объявлено 11 ноября. В заключительных матчах осенней части сезона обязанности главного тренера команды исполнял Вадим Романов.

"Спасибо всем за теплый прием. Мы сейчас на этом прекрасном стадионе с удивительной атмосферой. Мы сделаем все, что в наших силах. Мы хотим, чтобы клуб был успешен, потому что вы этого заслуживаете. Нам нужно, чтобы вы гордились клубом. Спасибо болельщикам, скоро увидимся. Мы готовы к предсезонке. Мы готовы делать все ради вас. Спасибо", - заявил Карседо в ролике, опубликованном в Telegram-канале "красно-белых".