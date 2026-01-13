Рейтинг@Mail.ru
"Ювентус" забил пять безответных мячей в матче Серии А - РИА Новости Спорт, 13.01.2026
Футбол
 
01:09 13.01.2026 (обновлено: 04:25 13.01.2026)
"Ювентус" забил пять безответных мячей в матче Серии А
"Ювентус" крупно обыграл "Кремонезе" в матче 20-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 13.01.2026
https://ria.ru/20260112/napoli-2067287235.html
спорт, серия а (чемпионат италии по футболу), глейсон бремер, джонатан дэвид, уэстон маккени, кремонезе, ювентус
Футбол, Спорт, Серия А (чемпионат Италии по футболу), Глейсон Бремер, Джонатан Дэвид, Уэстон Маккени, Кремонезе, Ювентус
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. "Ювентус" крупно обыграл "Кремонезе" в матче 20-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча в Турине завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Глейсон Бремер (12-я минута), Джонатан Дэвид (15), Кенан Йылдыз (35), который не смог реализовать пенальти, но был первым на добивании, и Уэстон Маккенни (64). На 48-й минуте защитник гостей гостей Филиппо Терраччано срезал мяч в свои ворота. На 27-й минуте был удален главный тренер "Кремонезе" Давиде Никола.
Серия А (чемпионат Италии по футболу)
12 января 2026 • начало в 22:45
Завершен
Ювентус
5 : 0
Кремонезе
12‎’‎ • Глейсон Бремер
(Фабио Миретти)
15‎’‎ • Джонатан Дэвид
(Хефрен Тюрам)
35‎’‎ • Кенан Йылдыз
48‎’‎ • Филиппо Терраччано (А)
64‎’‎ • Уэстон Маккенни
(Пьер Калулу)
"Ювентус" продлил серию без поражений в чемпионате страны до шести матчей и с 39 очками занимает четвертое место в таблице Серии А. "Кремонезе" (22 балла) располагается на 13-й строчке.
В другом матче "Дженоа" разгромил "Кальяри" - 3:0.
