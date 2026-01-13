https://ria.ru/20260113/futbol-2067487793.html
"Ювентус" забил пять безответных мячей в матче Серии А
"Ювентус" забил пять безответных мячей в матче Серии А - РИА Новости Спорт, 13.01.2026
"Ювентус" забил пять безответных мячей в матче Серии А
"Ювентус" крупно обыграл "Кремонезе" в матче 20-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 13.01.2026
"Ювентус" забил пять безответных мячей в матче Серии А
"Ювентус" обыграл "Кремонезе" в матче 20-го тура Серии А