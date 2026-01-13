Рейтинг@Mail.ru
Дзюба признался, что для него не важна капитанская повязка
Футбол
 
13.01.2026
Дзюба признался, что для него не важна капитанская повязка
Нападающий тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба, комментируя возможность стать капитаном команды, заявил РИА Новости, что лидерские качества проявляются на поле
2026
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Нападающий тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба, комментируя возможность стать капитаном команды, заявил РИА Новости, что лидерские качества проявляются на поле, а не в атрибутах.
Дзюбе 37 лет. Он является лучшим бомбардиром в истории российского футбола, чемпионата страны и сборной России. На клубном уровне нападающий по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также трижды - Кубок страны.
«
"Не знаю, - ответил Дзюба на вопрос, займет ли он роль капитана команды в этой части сезона. - Я спокоен к этому. Еще в молодости понял, что не повязка делает тебя лидером. Необходимые качества проявляются на поле и не важно, есть ли у тебя капитанская повязка или нет. Выберут - буду капитаном, нет - буду помогать".
