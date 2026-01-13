https://ria.ru/20260113/dzyuba-2067578775.html
Дзюба признался, что для него не важна капитанская повязка
Нападающий тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба, комментируя возможность стать капитаном команды, заявил РИА Новости, что лидерские качества проявляются на поле, РИА Новости Спорт, 13.01.2026
