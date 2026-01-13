Дзюба признался, что для него не важна капитанская повязка

«

"Не знаю, - ответил Дзюба на вопрос, займет ли он роль капитана команды в этой части сезона. - Я спокоен к этому. Еще в молодости понял, что не повязка делает тебя лидером. Необходимые качества проявляются на поле и не важно, есть ли у тебя капитанская повязка или нет. Выберут - буду капитаном, нет - буду помогать".