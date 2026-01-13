Рейтинг@Mail.ru
Садулаев и Снайдер сформируют составы команд для матча в Атланте - РИА Новости Спорт, 13.01.2026
15:48 13.01.2026
Садулаев и Снайдер сформируют составы команд для матча в Атланте
атланта, россия, сша, абдулрашид садулаев, кайл снайдер
Атланта, Россия, США, Абдулрашид Садулаев, Кайл Снайдер
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАбдулрашид Садулаев
Абдулрашид Садулаев - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Абдулрашид Садулаев. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Олимпийские чемпионы по вольной борьбе россиянин Абдулрашид Садулаев и американец Кайл Снайдер сформируют составы команд для матчевой встречи, которая пройдет в американской Атланте в ноябре, сообщается в официальном Telegram-канале Профессиональной борцовской лиги (PWL).
Сборная России в июле 2025 года со счетом 6:4 победила команду США в матчевой встрече, которая прошла в Будапеште. 28 марта в Москве пройдет матч-реванш между командами России и США, а 14 ноября в Атланте состоится матчевая встреча команд, сформированных Садулаевым и Снайдером.
Садулаеву 29 лет. Он является победителем Олимпийских игр 2016 и 2020 годов, шестикратным чемпионом мира и четырехкратным чемпионом Европы. Снайдеру 30 лет, он завоевал золото на Играх 2016 года, также американец является четырехкратным чемпионом мира.
Садулаев побеждал Снайдера в финалах чемпионатов мира 2018 и 2021 годов, а также в схватке за золото Олимпийских игр в Токио, при этом россиянин уступил американцу в 2017 году на мировом первенстве в Париже.
Абдулрашид Садулаев - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Садулаев заявил о желании завершить карьеру
31 октября 2025, 15:16
 
АтлантаРоссияСШААбдулрашид СадулаевКайл Снайдер
 
