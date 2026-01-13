Рейтинг@Mail.ru
Баскетболисты ЦСКА с разницей в 43 очка разгромили в Лиге ВТБ "Самару" - РИА Новости Спорт, 13.01.2026
21:09 13.01.2026 (обновлено: 21:10 13.01.2026)
Баскетболисты ЦСКА с разницей в 43 очка разгромили в Лиге ВТБ "Самару"
Баскетболисты ЦСКА с разницей в 43 очка разгромили в Лиге ВТБ "Самару"
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Баскетбольный клуб ЦСКА крупно обыграл "Самару" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча в Москве завершилась со счетом 103:60 (34:15, 29:19, 17:19, 23:7) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал Самсон Руженцев из ЦСКА, на счету которого 23 очка. В составе проигравших больше всего очков набрал Никита Михайловский (17).
Армейцы выиграли 18 из 20 матчей и возглавляют турнирную таблицу. "Самара" располагается на последней, 11-й строчке, одержав одну победу.
Единая Лига ВТБ
13 января 2026 • начало в 19:30
Завершен
ЦСКА
103 : 60
Самара
