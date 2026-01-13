https://ria.ru/20260113/barns-2067490095.html
Названы лучшие игроки недели в НБА
Названы лучшие игроки недели в НБА - РИА Новости Спорт, 13.01.2026
Названы лучшие игроки недели в НБА
Пейтон Уотсон из "Денвер Наггетс" и Скотти Барнс из "Торонто Рэпторс" стали лучшими игроками 12-й недели регулярного чемпионата Национальной баскетбольной...
2026-01-13T01:46:00+03:00
2026-01-13T01:46:00+03:00
2026-01-13T02:31:00+03:00
баскетбол
денвер наггетс
торонто рэпторс
нба
спорт
Названы лучшие игроки недели в НБА
Уотсон и Барнс признаны лучшими игроками 12-й недели в НБА
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Пейтон Уотсон из "Денвер Наггетс" и Скотти Барнс из "Торонто Рэпторс" стали лучшими игроками 12-й недели регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщается на странице организации в соцсети Х.
Уотсон помог команде выиграть три из четырех матчей недели и признан лучшим игроком Западной конференции. В среднем он набирал 24,5 очка, совершал восемь подборов и отдавал четыре передачи.
Барнс также выиграл с "Торонто" три матча из четырех, он признан лучшим на Востоке. В среднем на его счету 22 очка, 6,3 подбора и шесть передач.