Названы лучшие игроки недели в НБА
Баскетбол
Баскетбол
 
01:46 13.01.2026 (обновлено: 02:31 13.01.2026)
Названы лучшие игроки недели в НБА
Названы лучшие игроки недели в НБА - РИА Новости Спорт, 13.01.2026
Названы лучшие игроки недели в НБА
Пейтон Уотсон из "Денвер Наггетс" и Скотти Барнс из "Торонто Рэпторс" стали лучшими игроками 12-й недели регулярного чемпионата Национальной баскетбольной... РИА Новости Спорт, 13.01.2026
баскетбол
денвер наггетс
торонто рэпторс
нба
спорт
https://ria.ru/20260112/demin-2067458916.html
денвер наггетс, торонто рэпторс, нба, спорт
Баскетбол, Денвер Наггетс, Торонто Рэпторс, НБА, Спорт
Названы лучшие игроки недели в НБА

Уотсон и Барнс признаны лучшими игроками 12-й недели в НБА

© Фото : Соцсети "Торонто"Скотти Барнс и Очай Агбаджи
Скотти Барнс и Очай Агбаджи - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© Фото : Соцсети "Торонто"
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Пейтон Уотсон из "Денвер Наггетс" и Скотти Барнс из "Торонто Рэпторс" стали лучшими игроками 12-й недели регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщается на странице организации в соцсети Х.
Уотсон помог команде выиграть три из четырех матчей недели и признан лучшим игроком Западной конференции. В среднем он набирал 24,5 очка, совершал восемь подборов и отдавал четыре передачи.
Барнс также выиграл с "Торонто" три матча из четырех, он признан лучшим на Востоке. В среднем на его счету 22 очка, 6,3 подбора и шесть передач.
Егор Демин - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
"Бруклин" лишился Демина перед матчем НБА с "Далласом"
12 января, 20:41
 
Баскетбол Денвер Наггетс Торонто Рэпторс НБА Спорт
 
