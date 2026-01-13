Названы лучшие игроки недели в НБА

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Пейтон Уотсон из "Денвер Наггетс" и Скотти Барнс из "Торонто Рэпторс" стали лучшими игроками 12-й недели регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщается на странице организации в соцсети Х.

Уотсон помог команде выиграть три из четырех матчей недели и признан лучшим игроком Западной конференции. В среднем он набирал 24,5 очка, совершал восемь подборов и отдавал четыре передачи.