"Иуда": Соболев подшутил над переходом Баринова в ЦСКА
"Иуда": Соболев подшутил над переходом Баринова в ЦСКА - РИА Новости Спорт, 13.01.2026
"Иуда": Соболев подшутил над переходом Баринова в ЦСКА
Нападающий петербургского "Зенита" Александр Соболев пошутил над перешедшим из "Локомотива" в ЦСКА Дмитрием Бариновым, назвав футболиста Иудой. РИА Новости Спорт, 13.01.2026
"Иуда": Соболев подшутил над переходом Баринова в ЦСКА
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Нападающий петербургского "Зенита" Александр Соболев пошутил над перешедшим из "Локомотива" в ЦСКА Дмитрием Бариновым, назвав футболиста Иудой.
Во вторник ЦСКА и "Локомотив" объявили о переходе Баринова в армейский клуб. Полузащитник подписал контракт до конца сезона-2028/29. Сам игрок позднее призвал болельщиков железнодорожников не считать его предателем.
"Иуда", - написал Соболев под постом Баринова в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), сопроводив подпись сердечком и смеющимся эмодзи.
"Сашка", - ответил на сообщение Баринов, добавив смеющийся эмодзи и смайлик с обнимающими руками.
Соболев летом 2024 года перешел из московского "Спартака" в "Зенит" и также столкнулся с критикой со стороны болельщиков "красно-белых".
Баринову 29 лет. Он является воспитанником "Локомотива" и провел в команде всю профессиональную карьеру, став чемпионом России и завоевав четыре Кубка России и один Суперкубок страны. В текущем сезоне Баринов провел 24 матча и забил три мяча в различных турнирах. Также на его счету 23 встречи в составе сборной России.