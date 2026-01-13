Рейтинг@Mail.ru
"Иуда": Соболев подшутил над переходом Баринова в ЦСКА - РИА Новости Спорт, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
20:36 13.01.2026
https://ria.ru/20260113/barinov-2067679969.html
"Иуда": Соболев подшутил над переходом Баринова в ЦСКА
"Иуда": Соболев подшутил над переходом Баринова в ЦСКА - РИА Новости Спорт, 13.01.2026
"Иуда": Соболев подшутил над переходом Баринова в ЦСКА
Нападающий петербургского "Зенита" Александр Соболев пошутил над перешедшим из "Локомотива" в ЦСКА Дмитрием Бариновым, назвав футболиста Иудой. РИА Новости Спорт, 13.01.2026
2026-01-13T20:36:00+03:00
2026-01-13T20:36:00+03:00
футбол
спорт
россия
дмитрий баринов
александр соболев
зенит
локомотив (москва)
спартак москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971813969_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_2d9cf77e5fa39cc89ececb38e59689c9.jpg
https://ria.ru/20260113/barinov-2067677141.html
https://ria.ru/20260113/barinov-2067581213.html
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971813969_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_ffcf05e202eefd88b7a64331da597841.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, дмитрий баринов, александр соболев, зенит, локомотив (москва), спартак москва, трансферы в рпл
Футбол, Спорт, Россия, Дмитрий Баринов, Александр Соболев, Зенит, Локомотив (Москва), Спартак Москва, Трансферы в РПЛ
"Иуда": Соболев подшутил над переходом Баринова в ЦСКА

Сменивший "Спартак" на "Зенит" Соболев назвал Баринова Иудой

© Соцсети ФК "Зенит"Александр Соболев
Александр Соболев - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© Соцсети ФК "Зенит"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Нападающий петербургского "Зенита" Александр Соболев пошутил над перешедшим из "Локомотива" в ЦСКА Дмитрием Бариновым, назвав футболиста Иудой.
Во вторник ЦСКА и "Локомотив" объявили о переходе Баринова в армейский клуб. Полузащитник подписал контракт до конца сезона-2028/29. Сам игрок позднее призвал болельщиков железнодорожников не считать его предателем.
Дмитрий Баринов - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
"Я не Иуда": Баринов обратился к фанатам "Локомотива" после перехода в ЦСКА
Вчера, 20:13
"Иуда", - написал Соболев под постом Баринова в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), сопроводив подпись сердечком и смеющимся эмодзи.
"Сашка", - ответил на сообщение Баринов, добавив смеющийся эмодзи и смайлик с обнимающими руками.
Соболев летом 2024 года перешел из московского "Спартака" в "Зенит" и также столкнулся с критикой со стороны болельщиков "красно-белых".
Баринову 29 лет. Он является воспитанником "Локомотива" и провел в команде всю профессиональную карьеру, став чемпионом России и завоевав четыре Кубка России и один Суперкубок страны. В текущем сезоне Баринов провел 24 матча и забил три мяча в различных турнирах. Также на его счету 23 встречи в составе сборной России.
Футбол. РПЛ. Матч Локомотив - Зенит - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Представитель Баринова рассказал, что сыграло ключевую роль в переходе
Вчера, 13:24
 
ФутболСпортРоссияДмитрий БариновАлександр СоболевЗенитЛокомотив (Москва)Спартак МоскваТрансферы в РПЛ
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Вашингтон
    Монреаль
    3
    2
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Питтсбург
    Тампа-Бэй
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Штутгарт
    Айнтрахт Фр
    3
    2
  • Футбол
    Закончен (П)
    Реал Сосьедад
    Осасуна
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Вердер
    3
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Коламбус
    Калгари
    5
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Оттава
    Ванкувер
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Сент-Луис
    Каролина
    3
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Бостон
    Детройт
    3
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала