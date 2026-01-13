"Иуда": Соболев подшутил над переходом Баринова в ЦСКА

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Нападающий петербургского "Зенита" Александр Соболев пошутил над перешедшим из "Локомотива" в ЦСКА Дмитрием Бариновым, назвав футболиста Иудой.

Во вторник ЦСКА и "Локомотив" объявили о переходе Баринова в армейский клуб. Полузащитник подписал контракт до конца сезона-2028/29. Сам игрок позднее призвал болельщиков железнодорожников не считать его предателем.

"Иуда", - написал Соболев под постом Баринова в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), сопроводив подпись сердечком и смеющимся эмодзи.

"Сашка", - ответил на сообщение Баринов, добавив смеющийся эмодзи и смайлик с обнимающими руками.

Соболев летом 2024 года перешел из московского "Спартака" в "Зенит" и также столкнулся с критикой со стороны болельщиков "красно-белых".