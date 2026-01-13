Рейтинг@Mail.ru
Представитель Баринова рассказал, что сыграло ключевую роль в переходе
Футбол
 
13:24 13.01.2026
Представитель Баринова рассказал, что сыграло ключевую роль в переходе
Представитель полузащитника сборной России по футболу Дмитрия Баринова Владимир Кузьмичев в разговоре с РИА Новости назвал ключевым моментом при переходе его... РИА Новости Спорт, 13.01.2026
Представитель Баринова рассказал, что сыграло ключевую роль в переходе

Кузьмичев: ключевым при переходе Баринова в ЦСКА стало предложение "Локомотива"

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФутбол. РПЛ. Матч "Локомотив" - "Зенит"
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости, Андрей Михайлов. Представитель полузащитника сборной России по футболу Дмитрия Баринова Владимир Кузьмичев в разговоре с РИА Новости назвал ключевым моментом при переходе его клиента из "Локомотива" в ЦСКА прошлогоднее предложение железнодорожников о продлении контракта.
Во вторник ЦСКА и "Локомотив" объявили о переходе Баринова в армейский клуб. Футболист подписал контракт до конца сезона-2028/29.
Гендиректор ЦСКА назвал Баринова символом характера
Вчера, 10:35
«
"Это решение возникло не сейчас. Оно возникло еще при прежнем руководстве (Борис Ротенберг сменил Владимира Леонченко на посту генерального директора "Локомотива" в ноябре 2025 года - прим. ред.), когда клуб фактически выставил Диму на трансфер. После того, как все-таки передумали его продавать, Баринову пообещали, что сделают предложение о продлении контракта как минимум на тех же условиях, которые у него были, но после этого сделали предложение с 40-процентным понижением. Наверное, отношение клуба к своему капитану в тот момент и сыграло определяющую роль", - сказал Кузьмичев.
Собеседник агентства отметил, что фактически вся ответственность в этом вопросе лежала на занимавшем на тот момент пост гендиректора "Локомотива" Владимире Леонченко. "По факту все упиралось в него, но надо четко понимать, что в этой ситуации высшее руководство "Локомотива" должно было более внимательно подойти к этому вопросу и, наверное, скорректировать работу менеджмента", - продолжил представитель Баринова.
"Здесь клубам было важно найти решение, которое бы устраивало всех. Это и финансовая составляющая, и имиджевая. Не могу не отметить, что клубы очень профессионально и уважительно отнеслись друг к другу и в итоге пришли к соглашению, которое всех устроило", - резюмировал Кузьмичев.
Баринову 29 лет. Он является воспитанником "Локомотива" и провел в команде всю профессиональную карьеру, став чемпионом России и завоевав четыре Кубка России и один Суперкубок страны. В текущем сезоне Баринов провел 24 матча и забил три мяча в различных турнирах. Также на его счету 23 встречи в составе сборной России.
Дзюба ответил на вопрос о завершении карьеры
Вчера, 13:06
 
Футбол Спорт Владимир Леонченко Борис Ротенберг Трансферы в РПЛ Дмитрий Баринов Владимир Кузьмичёв Борис Ротенберг Локомотив (Москва) ПФК ЦСКА
 
