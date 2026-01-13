Представитель Баринова рассказал, что сыграло ключевую роль в переходе

«

"Это решение возникло не сейчас. Оно возникло еще при прежнем руководстве (Борис Ротенберг сменил Владимира Леонченко на посту генерального директора "Локомотива" в ноябре 2025 года - прим. ред.), когда клуб фактически выставил Диму на трансфер. После того, как все-таки передумали его продавать, Баринову пообещали, что сделают предложение о продлении контракта как минимум на тех же условиях, которые у него были, но после этого сделали предложение с 40-процентным понижением. Наверное, отношение клуба к своему капитану в тот момент и сыграло определяющую роль", - сказал Кузьмичев.