Приданкина вышла во второй круг квалификации Australian Open
Приданкина вышла во второй круг квалификации Australian Open
Российская теннисистка Елена Приданкина обыграла француженку Диан Парри в первом круге женского квалификационного турнира Открытого чемпионата Австралии. РИА Новости Спорт, 13.01.2026
Приданкина вышла во второй круг квалификации Australian Open
