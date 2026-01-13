Рейтинг@Mail.ru
Приданкина вышла во второй круг квалификации Australian Open - РИА Новости Спорт, 13.01.2026
Теннис
 
12:23 13.01.2026
Приданкина вышла во второй круг квалификации Australian Open
Приданкина вышла во второй круг квалификации Australian Open
Российская теннисистка Елена Приданкина обыграла француженку Диан Парри в первом круге женского квалификационного турнира Открытого чемпионата Австралии. РИА Новости Спорт, 13.01.2026
теннис
спорт
австралия
австрия
диан парри
australian open
спорт, австралия, австрия, диан парри, australian open
Теннис, Спорт, Австралия, Австрия, Диан Парри, Australian Open
Приданкина вышла во второй круг квалификации Australian Open

Россиянка Приданкина вышла во второй круг квалификации Australian Open

© Фото : Социальные сети ПриданкинойЕлена Приданкина
Елена Приданкина - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© Фото : Социальные сети Приданкиной
Елена Приданкина. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Российская теннисистка Елена Приданкина обыграла француженку Диан Парри в первом круге женского квалификационного турнира Открытого чемпионата Австралии.
Встреча завершилась победой Приданкиной (189-я ракетка мира) над Парри (122) со счетом 6:3, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 29 минут.
В следующем раунде Приданкина сыграет с победительницей в паре Лилли Таггер (Австрия, 154) - Гао Синьюй (208).
Квалификация Australian Open завершится 15 января, основной турнир пройдет с 18 января по 1 февраля.
ТеннисСпортАвстралияАвстрияДиан ПарриAustralian Open
 
