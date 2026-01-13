Рейтинг@Mail.ru
"Ахмат" расторг контракт c боснийским защитником
Футбол
 
20:59 13.01.2026 (обновлено: 00:04 14.01.2026)
"Ахмат" расторг контракт c боснийским защитником
"Ахмат" расторг контракт c боснийским защитником
Боснийский защитник Милош Шатара покинул грозненский футбольный клуб "Ахмат", сообщается в Telegram-канале команды Российской премьер-лиги (РПЛ). РИА Новости Спорт, 14.01.2026
милош шатара, ахмат, российская премьер-лига (рпл), трансферы в рпл
Футбол, Милош Шатара, Ахмат, Российская премьер-лига (РПЛ), Трансферы в РПЛ
"Ахмат" расторг контракт c боснийским защитником

"Ахмат" расторг контракт с боснийским футболистом Милошем Шатарой

Футболисты Мохамед Конате и Милош Шатара
Футболисты Мохамед Конате и Милош Шатара - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Футболисты Мохамед Конате и Милош Шатара. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Боснийский защитник Милош Шатара покинул грозненский футбольный клуб "Ахмат", сообщается в Telegram-канале команды Российской премьер-лиги (РПЛ).
Контракт был расторгнут по соглашению сторон.
Шатаре 30 лет. Он перешел в "Ахмат" зимой 2023 года. Защитник принял участие в 41 матче и забил один мяч.
Александр Соболев - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
"Иуда": Соболев подшутил над переходом Баринова в ЦСКА
Футбол, Милош Шатара, Ахмат, РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу), Трансферы в РПЛ
 
