"Ахмат" расторг контракт c боснийским защитником
Боснийский защитник Милош Шатара покинул грозненский футбольный клуб "Ахмат", сообщается в Telegram-канале команды Российской премьер-лиги (РПЛ). РИА Новости Спорт, 14.01.2026
