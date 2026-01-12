Рейтинг@Mail.ru
Тюкавин рассказал о тренировках после травмы колена
Футбол
14:59 12.01.2026
Тюкавин рассказал о тренировках после травмы колена
Тюкавин рассказал о тренировках после травмы колена
Нападающий московского футбольного клуба "Динамо" Константин Тюкавин заявил РИА Новости, что травма колена его больше не беспокоит.
Тюкавин рассказал о тренировках после травмы колена

Тюкавин рассказал, что после травмы колена тренируется без ограничений

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкКонстантин Тюкавин
Константин Тюкавин - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Константин Тюкавин. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Нападающий московского футбольного клуба "Динамо" Константин Тюкавин заявил РИА Новости, что травма колена его больше не беспокоит.
Нападающему в начале марта после матча с "Ростовом" в чемпионате России диагностировали разрыв передней крестообразной связки колена, после чего он пропустил полгода.
"Отпуск прошел отлично, но быстро. Как всегда. По здоровью все хорошо, жалоб никаких не было. Что касается старой травмы, то вообще о ней забыл, тренируюсь без ограничений, так что не думаю об этом", - сказал Тюкавин.
По итогам осенней половины сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) "Динамо" с 21 очком занимает десятую строчку в турнирной таблице чемпионата, а также продолжает участие в пути РПЛ Кубка России, где в рамках 1/2 финала в марте сыграет с московским "Спартаком".
